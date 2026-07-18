Analisis Teknis Holo Token (HOT) Hari Ini Halaman Analisis Holo Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Holo Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Holo Token (HOT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0003337 -- -3.06% +4.73% -24.46%

Indikator Teknikal Holo Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Holo Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 6 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 2 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0003332 0.0003332 R2 0.0003332 0.0003331 R1 0.0003331 0.0003331 PP 0.0003331 0.0003331 S1 0.000333 0.000333 S2 0.000333 0.000333 S3 0.0003329 0.000333

Sinyal Pasar Holo Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.05M $2.30 M $2.24 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Holo Token Aliran Masuk Bersih Harga HOTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.10 M 0.00 2026-07-25 $0.02 M 0.00 2026-07-24 -$0.05 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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