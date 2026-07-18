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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Holo Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Holo Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Holo Token (HOT) Hari Ini

Analisis Teknis Holo Token (HOT) Hari Ini

Halaman Analisis Holo Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Holo Token di bawah ini.

Perubahan Harga Holo Token (HOT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0003337---3.06%+4.73%-24.46%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Holo Token

Indikator Teknikal Holo Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Holo Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 6
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 2Beli 2
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0003332
0.0003332
R2
0.0003332
0.0003331
R1
0.0003331
0.0003331
PP
0.0003331
0.0003331
S1
0.000333
0.000333
S2
0.000333
0.000333
S3
0.0003329
0.000333

Sinyal Pasar Holo Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.05M
$2.30 M
$2.24 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Holo Token

Aliran Masuk BersihHarga HOTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26$0.10 M0.00
2026-07-25$0.02 M0.00
2026-07-24-$0.05 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Holo Token (HOT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Holo Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HOT/USDT
$0.0003337
$0.0003337$0.0003337
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HOT = 0.0003337 USD

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