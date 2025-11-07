BursaDEX+
Harga live Chihuahua hari ini adalah 0.00001458 USD. Lacak informasi harga aktual HUAHUA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HUAHUA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HUAHUA

Info Harga HUAHUA

Penjelasan HUAHUA

Situs Web Resmi HUAHUA

Tokenomi HUAHUA

Prakiraan Harga HUAHUA

Riwayat HUAHUA

Panduan Membeli HUAHUA

Konverter HUAHUA ke Mata Uang Fiat

Logo Chihuahua

Harga Chihuahua(HUAHUA)

Harga Live 1 HUAHUA ke USD:

$0.00001458
-5.93%1D
USD
Grafik Harga Live Chihuahua (HUAHUA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:35 (UTC+8)

Informasi Harga Chihuahua (HUAHUA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001442
Low 24 Jam
$ 0.00001634
High 24 Jam

$ 0.00001442
$ 0.00001634
$ 0.009853830467409223
$ 0.000010875534805658
-3.06%

-5.93%

+33.27%

+33.27%

Harga aktual Chihuahua (HUAHUA) adalah $ 0.00001458. Selama 24 jam terakhir, HUAHUA diperdagangkan antara low $ 0.00001442 dan high $ 0.00001634, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHUAHUA adalah $ 0.009853830467409223, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000010875534805658.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HUAHUA telah berubah sebesar -3.06% selama 1 jam terakhir, -5.93% selama 24 jam, dan +33.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chihuahua (HUAHUA)

No.1957

$ 1.36M
$ 130.04K
$ 1.50M
93.55B
103,000,000,000
OSMO

Kapitalisasi Pasar Chihuahua saat ini adalah $ 1.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 130.04K. Suplai beredar HUAHUA adalah 93.55B, dan total suplainya sebesar 103000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.50M.

Riwayat Harga Chihuahua (HUAHUA) USD

Pantau perubahan harga Chihuahua untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000009191-5.93%
30 Days$ -0.000007-32.44%
60 Hari$ -0.00000677-31.71%
90 Hari$ -0.00002073-58.71%
Perubahan Harga Chihuahua Hari Ini

Hari ini, HUAHUA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000009191 (-5.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chihuahua 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000007 (-32.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chihuahua 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HUAHUA terlihat mengalami perubahan $ -0.00000677 (-31.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chihuahua 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00002073 (-58.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chihuahua (HUAHUA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chihuahua sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chihuahua (HUAHUA)

Chihuahua adalah koin meme dan bertujuan untuk menjadi proyek yang digerakkan oleh komunitas dengan Community Pool 10B HUAHUA yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek di atas rantai yang diusulkan dan dipilih melalui Tata Kelola yang ada di rantai Chihuahua.

Chihuahua tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chihuahua Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HUAHUA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chihuahua di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chihuahua dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chihuahua (USD)

Berapa nilai Chihuahua (HUAHUA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chihuahua (HUAHUA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chihuahua.

Cek prediksi harga Chihuahua sekarang!

Tokenomi Chihuahua (HUAHUA)

Memahami tokenomi Chihuahua (HUAHUA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HUAHUA sekarang!

Cara membeli Chihuahua (HUAHUA)

Ingin mengetahui cara membeli Chihuahua? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chihuahua di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HUAHUA ke Mata Uang Lokal

1 Chihuahua(HUAHUA) ke VND
0.3836727
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AUD
A$0.0000224532
1 Chihuahua(HUAHUA) ke GBP
0.0000110808
1 Chihuahua(HUAHUA) ke EUR
0.0000125388
1 Chihuahua(HUAHUA) ke USD
$0.00001458
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MYR
RM0.0000609444
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TRY
0.0006151302
1 Chihuahua(HUAHUA) ke JPY
¥0.00221616
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ARS
ARS$0.0211609746
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RUB
0.0011844792
1 Chihuahua(HUAHUA) ke INR
0.0012928086
1 Chihuahua(HUAHUA) ke IDR
Rp0.2429999028
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PHP
0.0008605116
1 Chihuahua(HUAHUA) ke EGP
￡E.0.000689634
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BRL
R$0.000078003
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CAD
C$0.0000205578
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BDT
0.0017789058
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NGN
0.0209782872
1 Chihuahua(HUAHUA) ke COP
$0.0558619578
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ZAR
R.0.0002532546
1 Chihuahua(HUAHUA) ke UAH
0.0006132348
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TZS
T.Sh.0.03582306
1 Chihuahua(HUAHUA) ke VES
Bs0.00330966
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CLP
$0.01374894
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PKR
Rs0.0041208912
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KZT
0.0076695174
1 Chihuahua(HUAHUA) ke THB
฿0.000472392
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TWD
NT$0.0004518342
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AED
د.إ0.0000535086
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CHF
Fr0.000011664
1 Chihuahua(HUAHUA) ke HKD
HK$0.0001132866
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AMD
֏0.005575392
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MAD
.د.م0.000135594
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MXN
$0.0002707506
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SAR
ريال0.000054675
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ETB
Br0.0022437162
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KES
KSh0.0018831528
1 Chihuahua(HUAHUA) ke JOD
د.أ0.00001033722
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PLN
0.0000535086
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RON
лв0.000064152
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SEK
kr0.0001395306
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BGN
лв0.0000246402
1 Chihuahua(HUAHUA) ke HUF
Ft0.0048745314
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CZK
0.0003070548
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KWD
د.ك0.00000446148
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ILS
0.0000476766
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BOB
Bs0.000100602
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AZN
0.000024786
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TJS
SM0.0001344276
1 Chihuahua(HUAHUA) ke GEL
0.0000395118
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AOA
Kz0.0133638822
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BHD
.د.ب0.00000548208
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BMD
$0.00001458
1 Chihuahua(HUAHUA) ke DKK
kr0.0000941868
1 Chihuahua(HUAHUA) ke HNL
L0.0003840372
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MUR
0.00067068
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NAD
$0.0002532546
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NOK
kr0.0001485702
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NZD
$0.0000258066
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PAB
B/.0.00001458
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PGK
K0.000061236
1 Chihuahua(HUAHUA) ke QAR
ر.ق0.0000530712
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RSD
дин.0.0014794326
1 Chihuahua(HUAHUA) ke UZS
soʻm0.1756626102
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ALL
L0.001222533
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ANG
ƒ0.0000260982
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AWG
ƒ0.000026244
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BBD
$0.00002916
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BAM
KM0.0000246402
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BIF
Fr0.04299642
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BND
$0.000018954
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BSD
$0.00001458
1 Chihuahua(HUAHUA) ke JMD
$0.002337903
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KHR
0.0585541548
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KMF
Fr0.0061236
1 Chihuahua(HUAHUA) ke LAK
0.3169565154
1 Chihuahua(HUAHUA) ke LKR
රු0.0044450046
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MDL
L0.00024786
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MGA
Ar0.06567561
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MOP
P0.00011664
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MVR
0.000224532
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MWK
MK0.0253124838
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MZN
MT0.000932391
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NPR
रु0.002065986
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PYG
0.10340136
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RWF
Fr0.02115558
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SBD
$0.0001199934
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SCR
0.000219429
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SRD
$0.00056133
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SVC
$0.0001274292
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SZL
L0.0002531088
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TMT
m0.00005103
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TND
د.ت0.00004314222
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TTD
$0.0000987066
1 Chihuahua(HUAHUA) ke UGX
Sh0.05097168
1 Chihuahua(HUAHUA) ke XAF
Fr0.00826686
1 Chihuahua(HUAHUA) ke XCD
$0.000039366
1 Chihuahua(HUAHUA) ke XOF
Fr0.00826686
1 Chihuahua(HUAHUA) ke XPF
Fr0.00150174
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BWP
P0.000196101
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BZD
$0.0000293058
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CVE
$0.0013973472
1 Chihuahua(HUAHUA) ke DJF
Fr0.00258066
1 Chihuahua(HUAHUA) ke DOP
$0.0009376398
1 Chihuahua(HUAHUA) ke DZD
د.ج0.0019035648
1 Chihuahua(HUAHUA) ke FJD
$0.0000332424
1 Chihuahua(HUAHUA) ke GNF
Fr0.1267731
1 Chihuahua(HUAHUA) ke GTQ
Q0.0001116828
1 Chihuahua(HUAHUA) ke GYD
$0.0030495528
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ISK
kr0.00183708

Sumber Daya Chihuahua

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chihuahua, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Chihuahua
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chihuahua

Berapa nilai Chihuahua (HUAHUA) hari ini?
Harga live HUAHUA dalam USD adalah 0.00001458 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HUAHUA ke USD saat ini?
Harga HUAHUA ke USD saat ini adalah $ 0.00001458. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chihuahua?
Kapitalisasi pasar HUAHUA adalah $ 1.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HUAHUA?
Suplai beredar HUAHUA adalah 93.55B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HUAHUA?
HUAHUA mencapai harga ATH sebesar 0.009853830467409223 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HUAHUA?
HUAHUA mencapai harga ATL 0.000010875534805658 USD.
Berapa volume perdagangan HUAHUA?
Volume perdagangan 24 jam live HUAHUA adalah $ 130.04K USD.
Akankah harga HUAHUA naik lebih tinggi tahun ini?
HUAHUA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUAHUA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

