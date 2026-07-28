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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Immutable X, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Immutable X, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Immutable X (IMX) Hari Ini

Analisis Teknis Immutable X (IMX) Hari Ini

Halaman Analisis Immutable X menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IMX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Immutable X di bawah ini.

Perubahan Harga Immutable X (IMX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1217---2.72%-0.58%-26.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Immutable X

Indikator Teknikal Immutable X

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Immutable X di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 16
Netral 8
Beli 2
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 4Beli 0
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1217
0.1216
R2
0.1216
0.1216
R1
0.1216
0.1216
PP
0.1215
0.1215
S1
0.1215
0.1215
S2
0.1214
0.1215
S3
0.1214
0.1214

Sinyal Pasar Immutable X

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.04M
$4.43 M
$4.48 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.31 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.68 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.72 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Immutable X

Aliran Masuk BersihHarga IMXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.12
2026-07-27-$0.06 M0.12
2026-07-26$0.01 M0.13
2026-07-25$0.00 M0.13
2026-07-24-$0.06 M0.12

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IMX/USDT
$0.1217
$0.1217$0.1217
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 IMX = 0.1217 USD

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