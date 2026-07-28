Analisis Teknis Immutable X (IMX) Hari Ini Halaman Analisis Immutable X menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IMX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Immutable X di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Immutable X (IMX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1217 -- -2.72% -0.58% -26.96%

Indikator Teknikal Immutable X

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Immutable X di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 16 Netral 8 Beli 2 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 4 Beli 0 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1217 0.1216 R2 0.1216 0.1216 R1 0.1216 0.1216 PP 0.1215 0.1215 S1 0.1215 0.1215 S2 0.1214 0.1215 S3 0.1214 0.1214

Sinyal Pasar Immutable X Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $4.43 M $4.48 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.31 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.68 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.72 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Immutable X Aliran Masuk Bersih Harga IMXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.12 2026-07-27 -$0.06 M 0.12 2026-07-26 $0.01 M 0.13 2026-07-25 $0.00 M 0.13 2026-07-24 -$0.06 M 0.12 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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