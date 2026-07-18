Analisis Teknis Injective (INJ) Hari Ini Halaman Analisis Injective menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari INJ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Injective di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Injective (INJ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $4.833 -- -10.72% +0.70% +35.75%

Indikator Teknikal Injective

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Injective di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 4.8343 4.8316 R2 4.8316 4.8301 R1 4.8303 4.8291 PP 4.8276 4.8276 S1 4.8263 4.8261 S2 4.8236 4.8251 S3 4.8223 4.8236

Sinyal Pasar Injective Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.57M $8.25 M $8.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.60M Pembelian Aktif 3 Hari $12.87 M Penjualan Aktif 3 Hari $13.47 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.34M Pembelian Aktif 7 Hari $44.51 M Penjualan Aktif 7 Hari $43.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Injective Aliran Masuk Bersih Harga INJUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 4.84 2026-07-27 -$0.73 M 4.82 2026-07-26 -$1.75 M 5.00 2026-07-25 -$0.44 M 5.12 2026-07-24 -$0.73 M 5.25 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Injective (INJ) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Injective secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam INJ / USDT $4.832 $4.832 $4.832 0.00% 0.00% (USDT) Trade INJ / USDC $4.832 $4.832 $4.832 0.00% 0.00% (USDT) Trade