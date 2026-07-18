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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Injective, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Injective, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Injective (INJ) Hari Ini

Analisis Teknis Injective (INJ) Hari Ini

Halaman Analisis Injective menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari INJ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Injective di bawah ini.

Perubahan Harga Injective (INJ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$4.833---10.72%+0.70%+35.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Injective

Indikator Teknikal Injective

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Injective di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
4.8343
4.8316
R2
4.8316
4.8301
R1
4.8303
4.8291
PP
4.8276
4.8276
S1
4.8263
4.8261
S2
4.8236
4.8251
S3
4.8223
4.8236

Sinyal Pasar Injective

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.57M
$8.25 M
$8.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.60M
Pembelian Aktif 3 Hari
$12.87 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$13.47 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.34M
Pembelian Aktif 7 Hari
$44.51 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$43.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Injective

Aliran Masuk BersihHarga INJUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M4.84
2026-07-27-$0.73 M4.82
2026-07-26-$1.75 M5.00
2026-07-25-$0.44 M5.12
2026-07-24-$0.73 M5.25

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Injective Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Injective (INJ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Injective secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
INJ/USDT
$4.832
$4.832$4.832
0.00%
0.00% (USDT)
INJ/USDC
$4.832
$4.832$4.832
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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INJ
USD
USD

1 INJ = 4.833 USD

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