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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang IQ, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang IQ, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis IQ (IQ) Hari Ini

Analisis Teknis IQ (IQ) Hari Ini

Halaman Analisis IQ menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IQ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IQ di bawah ini.

Perubahan Harga IQ (IQ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0006948---5.14%-6.78%-36.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga IQ

Indikator Teknikal IQ

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IQ di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 4
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000697
0.000696
R2
0.000696
0.000696
R1
0.000696
0.000696
PP
0.000695
0.000695
S1
0.000695
0.000695
S2
0.000694
0.000695
S3
0.000694
0.000694

Sinyal Pasar IQ

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.04M
$0.16 M
$0.20 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal IQ

Aliran Masuk BersihHarga IQUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IQ/USDT
$0.0006948
$0.0006948$0.0006948
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 IQ = 0.0006948 USD

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