Analisis Teknis IQ (IQ) Hari Ini Halaman Analisis IQ menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IQ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IQ di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga IQ (IQ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0006948 -- -5.14% -6.78% -36.09%

Indikator Teknikal IQ

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IQ di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 4 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.000697 0.000696 R2 0.000696 0.000696 R1 0.000696 0.000696 PP 0.000695 0.000695 S1 0.000695 0.000695 S2 0.000694 0.000695 S3 0.000694 0.000694

Sinyal Pasar IQ Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $0.16 M $0.20 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal IQ Aliran Masuk Bersih Harga IQUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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