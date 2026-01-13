Harga ITALIANROT Hari Ini

Harga live ITALIANROT (ITALIANROT) hari ini adalah $ 0.0007247, dengan perubahan 3.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITALIANROT ke USD saat ini adalah $ 0.0007247 per ITALIANROT.

ITALIANROT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ITALIANROT. Selama 24 jam terakhir, ITALIANROT diperdagangkan antara $ 0.0006519 (low) dan $ 0.0007693 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ITALIANROT bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -14.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.43K.

Informasi Pasar ITALIANROT (ITALIANROT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.43K$ 54.43K $ 54.43K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar ITALIANROT saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.43K. Suplai beredar ITALIANROT adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.