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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang JUST, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang JUST, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis JUST (JST) Hari Ini

Analisis Teknis JUST (JST) Hari Ini

Halaman Analisis JUST menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis JUST di bawah ini.

Perubahan Harga JUST (JST)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.10296--+1.01%+19.80%+21.38%
Ketahui selengkapnya tentang Harga JUST

Indikator Teknikal JUST

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari JUST di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 5
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.10271
0.1027
R2
0.1027
0.1027
R1
0.1027
0.1027
PP
0.10269
0.10269
S1
0.10269
0.10269
S2
0.10268
0.10269
S3
0.10268
0.10268

Sinyal Pasar JUST

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$1.62 M
$1.64 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.26 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal JUST

Aliran Masuk BersihHarga JSTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.08 M0.10
2026-07-27-$0.15 M0.10
2026-07-26$0.51 M0.11
2026-07-25$0.24 M0.10
2026-07-24$0.43 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JST/USDT
$0.10296
$0.10296$0.10296
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 JST = 0.10296 USD

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