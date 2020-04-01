Analisis Teknis JUST (JST) Hari Ini Halaman Analisis JUST menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis JUST di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga JUST (JST) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.10296 -- +1.01% +19.80% +21.38%

Indikator Teknikal JUST

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari JUST di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 5 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.10271 0.1027 R2 0.1027 0.1027 R1 0.1027 0.1027 PP 0.10269 0.10269 S1 0.10269 0.10269 S2 0.10268 0.10269 S3 0.10268 0.10268

Sinyal Pasar JUST Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $1.62 M $1.64 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.26 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal JUST Aliran Masuk Bersih Harga JSTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.08 M 0.10 2026-07-27 -$0.15 M 0.10 2026-07-26 $0.51 M 0.11 2026-07-25 $0.24 M 0.10 2026-07-24 $0.43 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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