Analisis Teknis JITO (JTO) Hari Ini Halaman Analisis JITO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JTO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis JITO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga JITO (JTO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.5907 -- -2.56% -27.27% +73.63%

Indikator Teknikal JITO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari JITO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 1 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.5901 0.5901 R2 0.5901 0.5901 R1 0.5901 0.5901 PP 0.5901 0.5901 S1 0.5901 0.5901 S2 0.5901 0.5901 S3 0.5901 0.5901

Sinyal Pasar JITO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $6.20 M $6.24 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $1.33 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.31 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.33M Pembelian Aktif 7 Hari $5.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.66 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal JITO Aliran Masuk Bersih Harga JTOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.08 M 0.60 2026-07-27 $0.06 M 0.60 2026-07-26 $0.05 M 0.59 2026-07-25 -$0.16 M 0.60 2026-07-24 -$0.15 M 0.59 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar JITO (JTO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume JITO secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam JTO / USDT $0.5907 $0.5907 $0.5907 0.00% 0.00% (USDT) Trade JTO / USDC $0.5904 $0.5904 $0.5904 0.00% 0.00% (USDT) Trade