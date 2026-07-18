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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang JITO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang JITO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis JITO (JTO) Hari Ini

Analisis Teknis JITO (JTO) Hari Ini

Halaman Analisis JITO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JTO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis JITO di bawah ini.

Perubahan Harga JITO (JTO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.5907---2.56%-27.27%+73.63%
Ketahui selengkapnya tentang Harga JITO

Indikator Teknikal JITO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari JITO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 4
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 1Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.5901
0.5901
R2
0.5901
0.5901
R1
0.5901
0.5901
PP
0.5901
0.5901
S1
0.5901
0.5901
S2
0.5901
0.5901
S3
0.5901
0.5901

Sinyal Pasar JITO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.04M
$6.20 M
$6.24 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.33 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.31 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.33M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.66 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal JITO

Aliran Masuk BersihHarga JTOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.08 M0.60
2026-07-27$0.06 M0.60
2026-07-26$0.05 M0.59
2026-07-25-$0.16 M0.60
2026-07-24-$0.15 M0.59

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar JITO (JTO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume JITO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JTO/USDT
$0.5907
$0.5907$0.5907
0.00%
0.00% (USDT)
JTO/USDC
$0.5904
$0.5904$0.5904
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 JTO = 0.5907 USD

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