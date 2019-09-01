Analisis Teknis Kaia (KAIA) Hari Ini Halaman Analisis Kaia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kaia di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kaia (KAIA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02695 -- -17.01% -23.33% -42.96%

Indikator Teknikal Kaia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kaia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02688 0.02687 R2 0.02687 0.02687 R1 0.02687 0.02687 PP 0.02686 0.02686 S1 0.02686 0.02686 S2 0.02685 0.02686 S3 0.02685 0.02685

Sinyal Pasar Kaia Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.08M $1.57 M $1.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.18 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.98 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.96 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kaia Aliran Masuk Bersih Harga KAIAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.03 2026-07-27 -$0.10 M 0.03 2026-07-26 $0.03 M 0.03 2026-07-25 $0.01 M 0.03 2026-07-24 -$0.04 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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