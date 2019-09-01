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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kaia, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kaia, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kaia (KAIA) Hari Ini

Analisis Teknis Kaia (KAIA) Hari Ini

Halaman Analisis Kaia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kaia di bawah ini.

Perubahan Harga Kaia (KAIA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02695---17.01%-23.33%-42.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kaia

Indikator Teknikal Kaia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kaia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02688
0.02687
R2
0.02687
0.02687
R1
0.02687
0.02687
PP
0.02686
0.02686
S1
0.02686
0.02686
S2
0.02685
0.02686
S3
0.02685
0.02685

Sinyal Pasar Kaia

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.08M
$1.57 M
$1.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.19 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.18 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.98 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.96 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kaia

Aliran Masuk BersihHarga KAIAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.03
2026-07-27-$0.10 M0.03
2026-07-26$0.03 M0.03
2026-07-25$0.01 M0.03
2026-07-24-$0.04 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Kaia (KAIA) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KAIA/USDT
$0.02695
$0.02695$0.02695
0.00%
0.00% (USDT)
KAIA/USDC
$0.02695
$0.02695$0.02695
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KAIA = 0.02695 USD

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