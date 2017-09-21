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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Chainlink, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Chainlink, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Chainlink (LINK) Hari Ini

Analisis Teknis Chainlink (LINK) Hari Ini

Halaman Analisis Chainlink menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LINK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Chainlink di bawah ini.

Perubahan Harga Chainlink (LINK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$8.623---0.11%+16.76%-7.05%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Chainlink

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Chainlink di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
8.629
8.628
R2
8.628
8.6268
R1
8.626
8.6261
PP
8.625
8.625
S1
8.623
8.6238
S2
8.622
8.6231
S3
8.62
8.622

Sinyal Pasar Chainlink

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.49M
$53.77 M
$53.29 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.45M
Pembelian Aktif 3 Hari
$25.83 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$26.28 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.19M
Pembelian Aktif 7 Hari
$75.53 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$75.72 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Chainlink

Aliran Masuk BersihHarga LINKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.28 M8.64
2026-07-27$0.75 M8.58
2026-07-26$1.32 M8.59
2026-07-25$0.37 M8.39
2026-07-24-$0.92 M8.37

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Chainlink Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Chainlink (LINK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Chainlink secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LINK/USDT
$8.622
$8.622$8.622
0.00%
0.00% (USDT)
LINK/USDC
$8.612
$8.612$8.612
0.00%
0.00% (USDT)
LINK/ETH
$0.004436
$0.004436$0.004436
0.00%
0.00% (USDT)
LINK/EUR
$7.584
$7.584$7.584
0.00%
0.00% (USDT)
LINK/USD1
$8.637
$8.637$8.637
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LINK = 8.623 USD

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