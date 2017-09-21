Analisis Teknis Chainlink (LINK) Hari Ini Halaman Analisis Chainlink menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LINK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Chainlink di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Chainlink (LINK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $8.623 -- -0.11% +16.76% -7.05%

Indikator Teknikal Chainlink

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Chainlink di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 8.629 8.628 R2 8.628 8.6268 R1 8.626 8.6261 PP 8.625 8.625 S1 8.623 8.6238 S2 8.622 8.6231 S3 8.62 8.622

Sinyal Pasar Chainlink Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.49M $53.77 M $53.29 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.45M Pembelian Aktif 3 Hari $25.83 M Penjualan Aktif 3 Hari $26.28 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.19M Pembelian Aktif 7 Hari $75.53 M Penjualan Aktif 7 Hari $75.72 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Chainlink Aliran Masuk Bersih Harga LINKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.28 M 8.64 2026-07-27 $0.75 M 8.58 2026-07-26 $1.32 M 8.59 2026-07-25 $0.37 M 8.39 2026-07-24 -$0.92 M 8.37 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.