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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Livepeer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Livepeer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Livepeer (LPT) Hari Ini

Analisis Teknis Livepeer (LPT) Hari Ini

Halaman Analisis Livepeer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LPT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Livepeer di bawah ini.

Perubahan Harga Livepeer (LPT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.424---2.14%-8.37%-33.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Livepeer

Indikator Teknikal Livepeer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Livepeer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 2
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.4223
1.4216
R2
1.4216
1.4212
R1
1.4213
1.421
PP
1.4206
1.4206
S1
1.4203
1.4202
S2
1.4196
1.42
S3
1.4193
1.4196

Sinyal Pasar Livepeer

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.03M
$4.75 M
$4.73 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.21 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.24 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.22 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Livepeer

Aliran Masuk BersihHarga LPTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M1.43
2026-07-27$0.24 M1.42
2026-07-26-$0.11 M1.49
2026-07-25$0.01 M1.42
2026-07-24-$0.02 M1.41

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Livepeer Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Livepeer (LPT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Livepeer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LPT/USDT
$1.424
$1.424$1.424
0.00%
0.00% (USDT)
LPT/USDC
$1.422
$1.422$1.422
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LPT = 1.424 USD

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