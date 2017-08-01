Analisis Teknis Loopring (LRC) Hari Ini Halaman Analisis Loopring menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LRC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Loopring di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Loopring (LRC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01092 -- -12.71% -13.34% -38.73%

Indikator Teknikal Loopring

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Loopring di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 15 Netral 10 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 8 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01092 0.01091 R2 0.01091 0.01091 R1 0.01091 0.01091 PP 0.0109 0.0109 S1 0.0109 0.0109 S2 0.01089 0.0109 S3 0.01089 0.01089

Sinyal Pasar Loopring Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $1.38 M $1.52 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.33 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Loopring Aliran Masuk Bersih Harga LRCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.01 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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