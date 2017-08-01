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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Loopring, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Loopring, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Loopring (LRC) Hari Ini

Analisis Teknis Loopring (LRC) Hari Ini

Halaman Analisis Loopring menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LRC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Loopring di bawah ini.

Perubahan Harga Loopring (LRC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01092---12.71%-13.34%-38.73%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Loopring

Indikator Teknikal Loopring

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Loopring di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 15
Netral 10
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 8Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01092
0.01091
R2
0.01091
0.01091
R1
0.01091
0.01091
PP
0.0109
0.0109
S1
0.0109
0.0109
S2
0.01089
0.0109
S3
0.01089
0.01089

Sinyal Pasar Loopring

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$1.38 M
$1.52 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.33 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Loopring

Aliran Masuk BersihHarga LRCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.01 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Loopring (LRC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Loopring secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LRC/USDT
$0.01092
$0.01092$0.01092
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LRC = 0.01092 USD

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