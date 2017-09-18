Analisis Teknis Decentraland (MANA) Hari Ini Halaman Analisis Decentraland menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MANA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Decentraland di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Decentraland (MANA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06672 -- -4.40% +3.39% -27.95%

Indikator Teknikal Decentraland

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Decentraland di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 3 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0666 0.06659 R2 0.06659 0.06659 R1 0.06659 0.06659 PP 0.06658 0.06658 S1 0.06658 0.06658 S2 0.06657 0.06658 S3 0.06657 0.06657

Sinyal Pasar Decentraland Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.05M $2.63 M $2.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.21 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.82 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.86 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Decentraland Aliran Masuk Bersih Harga MANAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.07 2026-07-27 -$0.03 M 0.07 2026-07-26 -$0.02 M 0.07 2026-07-25 $0.05 M 0.07 2026-07-24 -$0.04 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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