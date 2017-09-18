Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Decentraland, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Decentraland, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang MANA

Info Harga MANA

Penjelasan MANA

Whitepaper MANA

Situs Web Resmi MANA

Tokenomi MANA

Prakiraan Harga MANA

Riwayat MANA

Panduan Membeli MANA

Konverter MANA ke Mata Uang Fiat

Spot MANA

Futures USDT-M MANA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Decentraland (MANA) Hari Ini

Analisis Teknis Decentraland (MANA) Hari Ini

Halaman Analisis Decentraland menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MANA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Decentraland di bawah ini.

Perubahan Harga Decentraland (MANA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06672---4.40%+3.39%-27.95%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Decentraland

Indikator Teknikal Decentraland

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Decentraland di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 3
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0666
0.06659
R2
0.06659
0.06659
R1
0.06659
0.06659
PP
0.06658
0.06658
S1
0.06658
0.06658
S2
0.06657
0.06658
S3
0.06657
0.06657

Sinyal Pasar Decentraland

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.05M
$2.63 M
$2.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.21 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.82 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.86 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Decentraland

Aliran Masuk BersihHarga MANAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.07
2026-07-27-$0.03 M0.07
2026-07-26-$0.02 M0.07
2026-07-25$0.05 M0.07
2026-07-24-$0.04 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Decentraland Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Decentraland (MANA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Decentraland secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MANA/USDT
$0.06672
$0.06672$0.06672
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator MANA ke USD

Jumlah

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0.06672 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.