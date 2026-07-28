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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Manta Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Manta Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Manta Network (MANTA) Hari Ini

Analisis Teknis Manta Network (MANTA) Hari Ini

Halaman Analisis Manta Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MANTA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Manta Network di bawah ini.

Perubahan Harga Manta Network (MANTA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06026---6.51%-27.78%-7.51%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Manta Network

Indikator Teknikal Manta Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Manta Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 4
Beli 16
Moving Averages:BeliJual 3Netral 2Beli 9
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06019
0.06019
R2
0.06019
0.06018
R1
0.06018
0.06018
PP
0.06018
0.06018
S1
0.06017
0.06017
S2
0.06017
0.06017
S3
0.06016
0.06017

Sinyal Pasar Manta Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$7.01 M
$7.50 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.47 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.49 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Manta Network

Aliran Masuk BersihHarga MANTAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.06
2026-07-27-$0.02 M0.06
2026-07-26-$0.01 M0.06
2026-07-25-$0.03 M0.06
2026-07-24-$0.04 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Manta Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Manta Network (MANTA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Manta Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MANTA/USDT
$0.06023
$0.06023$0.06023
0.00%
0.00% (USDT)
MANTA/USDC
$0.06019
$0.06019$0.06019
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MANTA = 0.06026 USD

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