Analisis Teknis Manta Network (MANTA) Hari Ini Halaman Analisis Manta Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MANTA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Manta Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Manta Network (MANTA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06026 -- -6.51% -27.78% -7.51%

Indikator Teknikal Manta Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Manta Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 4 Beli 16 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 9 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06019 0.06019 R2 0.06019 0.06018 R1 0.06018 0.06018 PP 0.06018 0.06018 S1 0.06017 0.06017 S2 0.06017 0.06017 S3 0.06016 0.06017

Sinyal Pasar Manta Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $7.01 M $7.50 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.47 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Manta Network Aliran Masuk Bersih Harga MANTAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.06 2026-07-27 -$0.02 M 0.06 2026-07-26 -$0.01 M 0.06 2026-07-25 -$0.03 M 0.06 2026-07-24 -$0.04 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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