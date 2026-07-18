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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Maverick Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Maverick Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Maverick Protocol (MAV) Hari Ini

Analisis Teknis Maverick Protocol (MAV) Hari Ini

Halaman Analisis Maverick Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MAV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Maverick Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Maverick Protocol (MAV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008529---3.86%-8.78%-46.19%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Maverick Protocol

Indikator Teknikal Maverick Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Maverick Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 6
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 3Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00853
0.00853
R2
0.00853
0.00852
R1
0.00852
0.00852
PP
0.00852
0.00852
S1
0.00851
0.00851
S2
0.00851
0.00851
S3
0.0085
0.00851

Sinyal Pasar Maverick Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.89M
$11.92 M
$12.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.29 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.28 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Maverick Protocol

Aliran Masuk BersihHarga MAVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.02 M0.01
2026-07-25-$0.04 M0.01
2026-07-24-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Maverick Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Maverick Protocol (MAV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Maverick Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MAV/USDT
$0.008529
$0.008529$0.008529
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MAV = 0.008529 USD

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