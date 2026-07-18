Analisis Teknis Maverick Protocol (MAV) Hari Ini Halaman Analisis Maverick Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MAV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Maverick Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Maverick Protocol (MAV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008529 -- -3.86% -8.78% -46.19%

Indikator Teknikal Maverick Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Maverick Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 6 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 3 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00853 0.00853 R2 0.00853 0.00852 R1 0.00852 0.00852 PP 0.00852 0.00852 S1 0.00851 0.00851 S2 0.00851 0.00851 S3 0.0085 0.00851

Sinyal Pasar Maverick Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.89M $11.92 M $12.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.29 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.28 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Maverick Protocol Aliran Masuk Bersih Harga MAVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.02 M 0.01 2026-07-25 -$0.04 M 0.01 2026-07-24 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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