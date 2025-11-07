BursaDEX+
Harga live Just Memecoin hari ini adalah 0.0003532 USD. Lacak informasi harga aktual MEMECOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEMECOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Just Memecoin(MEMECOIN)

Harga Live 1 MEMECOIN ke USD:

$0.0003532
-0.16%1D
USD
Grafik Harga Live Just Memecoin (MEMECOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:48:43 (UTC+8)

Informasi Harga Just Memecoin (MEMECOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00031
Low 24 Jam
$ 0.0003851
High 24 Jam

$ 0.00031
$ 0.0003851
--
--
+0.19%

-0.16%

-5.24%

-5.24%

Harga aktual Just Memecoin (MEMECOIN) adalah $ 0.0003532. Selama 24 jam terakhir, MEMECOIN diperdagangkan antara low $ 0.00031 dan high $ 0.0003851, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEMECOIN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEMECOIN telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -5.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Just Memecoin (MEMECOIN)

$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Kapitalisasi Pasar Just Memecoin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.81K. Suplai beredar MEMECOIN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Just Memecoin (MEMECOIN) USD

Pantau perubahan harga Just Memecoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000566-0.16%
30 Days$ -0.0006438-64.58%
60 Hari$ -0.0015648-81.59%
90 Hari$ -0.0090728-96.26%
Perubahan Harga Just Memecoin Hari Ini

Hari ini, MEMECOIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000566 (-0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Just Memecoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0006438 (-64.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Just Memecoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MEMECOIN terlihat mengalami perubahan $ -0.0015648 (-81.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Just Memecoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0090728 (-96.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Just Memecoin (MEMECOIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Just Memecoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Just Memecoin (MEMECOIN)

Token meme murni pada platform Bonk, berfokus pada budaya meme dengan logika yang sangat sederhana dan tanpa konsep yang rumit—inti esensinya adalah memecoin itu sendiri.

Just Memecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Just Memecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MEMECOIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Just Memecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Just Memecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Just Memecoin (USD)

Berapa nilai Just Memecoin (MEMECOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Just Memecoin (MEMECOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Just Memecoin.

Cek prediksi harga Just Memecoin sekarang!

Tokenomi Just Memecoin (MEMECOIN)

Memahami tokenomi Just Memecoin (MEMECOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEMECOIN sekarang!

Cara membeli Just Memecoin (MEMECOIN)

Ingin mengetahui cara membeli Just Memecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Just Memecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MEMECOIN ke Mata Uang Lokal

1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke VND
9.294458
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke AUD
A$0.000543928
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke GBP
0.000268432
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke EUR
0.000303752
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke USD
$0.0003532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MYR
RM0.001476376
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TRY
0.014901508
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke JPY
¥0.0536864
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ARS
ARS$0.512623884
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke RUB
0.028693968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke INR
0.031318244
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke IDR
Rp5.886664312
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke PHP
0.020824672
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke EGP
￡E.0.01670636
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BRL
R$0.00188962
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke CAD
C$0.000498012
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BDT
0.043093932
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke NGN
0.508198288
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke COP
$1.353254012
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ZAR
R.0.006138616
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke UAH
0.014855592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TZS
T.Sh.0.8678124
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke VES
Bs0.0801764
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke CLP
$0.3330676
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke PKR
Rs0.099828448
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke KZT
0.185793796
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke THB
฿0.011436616
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TWD
NT$0.010945668
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke AED
د.إ0.001296244
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke CHF
Fr0.00028256
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke HKD
HK$0.002744364
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke AMD
֏0.13506368
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MAD
.د.م0.00328476
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MXN
$0.006558924
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SAR
ريال0.0013245
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ETB
Br0.054353948
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke KES
KSh0.045612248
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke JOD
د.أ0.0002504188
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke PLN
0.001299776
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke RON
лв0.00155408
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SEK
kr0.003380124
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BGN
лв0.000596908
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke HUF
Ft0.118166592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke CZK
0.007445456
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke KWD
د.ك0.0001080792
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ILS
0.001154964
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BOB
Bs0.00243708
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke AZN
0.00060044
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TJS
SM0.003256504
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke GEL
0.000957172
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke AOA
Kz0.323739588
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BHD
.د.ب0.0001328032
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BMD
$0.0003532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke DKK
kr0.002285204
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke HNL
L0.009303288
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MUR
0.016236604
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke NAD
$0.006135084
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke NOK
kr0.00360264
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke NZD
$0.000625164
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke PAB
B/.0.0003532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke PGK
K0.00148344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke QAR
ر.ق0.001285648
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke RSD
дин.0.035870992
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke UZS
soʻm4.255420708
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ALL
L0.02961582
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ANG
ƒ0.000632228
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke AWG
ƒ0.00063576
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BBD
$0.0007064
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BAM
KM0.000596908
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BIF
Fr1.0415868
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BND
$0.00045916
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BSD
$0.0003532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke JMD
$0.05663562
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke KHR
1.418472392
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke KMF
Fr0.148344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke LAK
7.678260716
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke LKR
රු0.107680084
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MDL
L0.0060044
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MGA
Ar1.5909894
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MOP
P0.0028256
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MVR
0.00543928
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MWK
MK0.613194052
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke MZN
MT0.02258714
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke NPR
रु0.05004844
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke PYG
2.5048944
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke RWF
Fr0.5124932
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SBD
$0.002906836
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SCR
0.005096676
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SRD
$0.0135982
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SVC
$0.003086968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke SZL
L0.006131552
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TMT
m0.0012362
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TND
د.ت0.0010451188
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke TTD
$0.002391164
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke UGX
Sh1.2347872
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke XAF
Fr0.2006176
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke XCD
$0.00095364
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke XOF
Fr0.2006176
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke XPF
Fr0.0363796
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BWP
P0.00475054
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke BZD
$0.000709932
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke CVE
$0.033850688
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke DJF
Fr0.0625164
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke DOP
$0.022714292
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke DZD
د.ج0.046120856
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke FJD
$0.000805296
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke GNF
Fr3.071074
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke GTQ
Q0.002705512
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke GYD
$0.073875312
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ke ISK
kr0.0445032

Sumber Daya Just Memecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Just Memecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Just Memecoin

Berapa nilai Just Memecoin (MEMECOIN) hari ini?
Harga live MEMECOIN dalam USD adalah 0.0003532 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEMECOIN ke USD saat ini?
Harga MEMECOIN ke USD saat ini adalah $ 0.0003532. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Just Memecoin?
Kapitalisasi pasar MEMECOIN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEMECOIN?
Suplai beredar MEMECOIN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEMECOIN?
MEMECOIN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEMECOIN?
MEMECOIN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MEMECOIN?
Volume perdagangan 24 jam live MEMECOIN adalah $ 56.81K USD.
Akankah harga MEMECOIN naik lebih tinggi tahun ini?
MEMECOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEMECOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Just Memecoin (MEMECOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

