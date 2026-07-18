Analisis Teknis Mantle (MNT) Hari Ini Halaman Analisis Mantle menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mantle di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Mantle (MNT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.4043 -- -4.94% -8.76% -36.27%

Indikator Teknikal Mantle

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mantle di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4042 0.404 R2 0.404 0.4039 R1 0.4039 0.4038 PP 0.4037 0.4037 S1 0.4036 0.4036 S2 0.4034 0.4035 S3 0.4033 0.4034

Sinyal Pasar Mantle Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.16M $2.78 M $2.94 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.21 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.64 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.65 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Mantle Aliran Masuk Bersih Harga MNTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.41 2026-07-27 -$0.61 M 0.41 2026-07-26 $0.05 M 0.41 2026-07-25 $0.13 M 0.41 2026-07-24 -$0.08 M 0.41 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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