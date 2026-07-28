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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Moonriver, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Moonriver, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Moonriver (MOVR) Hari Ini

Analisis Teknis Moonriver (MOVR) Hari Ini

Halaman Analisis Moonriver menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MOVR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Moonriver di bawah ini.

Perubahan Harga Moonriver (MOVR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.215---6.62%+7.23%-46.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Moonriver

Indikator Teknikal Moonriver

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Moonriver di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 1
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.2153
1.2146
R2
1.2146
1.2139
R1
1.2133
1.2134
PP
1.2126
1.2126
S1
1.2113
1.2119
S2
1.2106
1.2114
S3
1.2093
1.2106

Sinyal Pasar Moonriver

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.67M
$8.35 M
$9.01 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Moonriver

Aliran Masuk BersihHarga MOVRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M1.23
2026-07-27-$0.06 M1.21
2026-07-26-$0.01 M1.27
2026-07-25$0.02 M1.26
2026-07-24-$0.03 M1.24

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Moonriver (MOVR) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MOVR/USDT
$1.216
$1.216$1.216
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MOVR = 1.215 USD

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