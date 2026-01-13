Harga Miyaku.Ai Hari Ini

Harga live Miyaku.Ai (MYKA) hari ini adalah $ 0.05091, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MYKA ke USD saat ini adalah $ 0.05091 per MYKA.

Miyaku.Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- MYKA. Selama 24 jam terakhir, MYKA diperdagangkan antara $ 0.04742 (low) dan $ 0.0539 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, MYKA bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +141.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 45.73K.

Informasi Pasar Miyaku.Ai (MYKA)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 45.73K$ 45.73K $ 45.73K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.91M$ 50.91M $ 50.91M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Miyaku.Ai saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 45.73K. Suplai beredar MYKA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.91M.