Tabel Konversi PolySwarm ke Dinar Libia
Tabel Konversi NCT ke LYD
Tabel Konversi LYD ke NCT
- 1 NCT0.029952 LYD
- 5 NCT0.14976 LYD
- 10 NCT0.29952 LYD
- 50 NCT1.5 LYD
- 100 NCT3 LYD
- 1,000 NCT29.95 LYD
- 5,000 NCT149.76 LYD
- 10,000 NCT299.52 LYD
- 1 LYD33.38 NCT
- 5 LYD166.9 NCT
- 10 LYD333.8 NCT
- 50 LYD1,669 NCT
- 100 LYD3,338 NCT
- 1,000 LYD33,386 NCT
- 5,000 LYD166,933 NCT
- 10,000 LYD333,867 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga LD 0.029952 LYD , yang mencerminkan perubahan -0.71% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai LD372.76K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar LD56.52M LYD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
11.98B LYD
Suplai Peredaran
372.76K
Volume Trading 24 Jam
56.52M LYD
Kapitalisasi Pasar
-0.71%
Perubahan Harga (1 Hari)
LD 0.004845
High 24 Jam
LD 0.004678
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke LYD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap LYD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke LYD
Per | 1 NCT = 0.029952 LYD | 1 LYD = 33.38 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke LYD hari ini adalah 0.029952 LYD.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 0.14976 LYD, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 0.29952 LYD.
1 LYD dapat di-trade dengan 33.38 NCT.
50 LYD dapat dikonversi ke 1,669 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke LYD telah berubah sebesar -5.87% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.71%, sehingga mencapai high senilai 0.030771 LYD dan low senilai 0.029711 LYD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 0.034264 LYD yang menunjukkan perubahan -12.58% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -0.019206 LYD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.05% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke LYD
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 0.029711 LYD dan 0.030771 LYD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.029457 LYD dan high 0.032111 LYD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke LYD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|LD 0.06
|Low
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|Rata-rata
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|Volatilitas
|+3.50%
|+8.35%
|+19.43%
|+73.45%
|Perubahan
|-1.19%
|-5.69%
|-12.57%
|-39.40%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam LYD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke LYD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar LD0.03145 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar LD0.036407 LYD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Dinar Libia
Statistik Pasar NCT ke LYD
1,885,913,076
ETH
Kurs NCT ke LYD Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah LD 0.02997737345997177564, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke LYD saat ini adalah LD 0.02997737345997177564 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Dinar Libya adalah mata uang resmi Libya, sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Ditetapkan sebagai mata uang nasional pada awal tahun 1970-an, mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara dan digunakan dalam semua transaksi keuangan, mulai dari pembelian sehari-hari hingga kesepakatan bisnis skala besar.
Dinar Libya, yang dilambangkan dengan LYD, dibagi menjadi 1000 dirham. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Libya, yang menetapkan kebijakan moneter serta memastikan stabilitas mata uang tersebut. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, dengan koin yang tersedia dalam beberapa pecahan dan uang kertas yang dicetak dalam berbagai nilai untuk memudahkan penggunaan dalam transaksi sehari-hari.
Sebagai mata uang fiat, nilai Dinar Libya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah Libya. Nilai Dinar dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan tren pasar global.
Di pasar valuta asing internasional, Dinar Libya diperdagangkan terhadap mata uang lain. Nilai tukar mata uang ini dapat memengaruhi biaya barang dan jasa impor, serta memengaruhi nilai ekspor Libya di pasar global. Bank Sentral Libya bertanggung jawab mengelola nilai tukar ini guna menjaga stabilitas ekonomi.
Meskipun Libya telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan sanksi ekonomi, Dinar Libya tetap berperan penting sebagai alat utama bagi aktivitas ekonomi di dalam negeri. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan, membantu penetapan harga barang dan jasa, serta memegang peran sentral dalam kebijakan moneter negara.
Singkatnya, Dinar Libya merupakan komponen esensial dalam perekonomian Libya. Sebagai mata uang fiat, nilainya ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan terhadap pemerintah, kinerja ekonomi, dan tren pasar global. Mata uang ini memainkan peran vital baik dalam transaksi sehari-hari maupun aktivitas ekonomi berskala lebih besar. Meskipun negara ini menghadapi berbagai tantangan, Dinar tetap menjadi elemen krusial dalam lanskap keuangan Libya.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli PolySwarm dengan LYD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit LYD
Danai akun Anda dengan LYD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan LYD yang telah didepositkan.
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NCT dan LYD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0.004716
- Perubahan 7 Hari: -5.87%
- Tren 30 Hari: -12.58%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LYD, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Dinar Libia (LYD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LYD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LYD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- LYD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke LYD?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Dinar Libia (LYD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke LYD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LYD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LYD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LYD. Ketika LYD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LYD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke LYD di Indonesia?
Kurs NCT ke LYD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam LYD) yang dikonversi ke LYD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke LYD sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke LYD sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke LYD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke LYD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke LYD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke LYD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke LYD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap LYD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke LYD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan LYD, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke LYD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke LYD.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke LYD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keLYD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke LYD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke LYD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke LYD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan LYD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan LYD.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke LYD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan LYD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke LYD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam LYD atau stablecoin. NCT ke LYD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke LYD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. LYD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke LYD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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