Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NEO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NEO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang NEO

Info Harga NEO

Penjelasan NEO

Whitepaper NEO

Situs Web Resmi NEO

Tokenomi NEO

Prakiraan Harga NEO

Riwayat NEO

Panduan Membeli NEO

Konverter NEO ke Mata Uang Fiat

Spot NEO

Futures USDT-M NEO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis NEO (NEO) Hari Ini

Analisis Teknis NEO (NEO) Hari Ini

Halaman Analisis NEO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NEO di bawah ini.

Perubahan Harga NEO (NEO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.898---5.39%-0.27%-33.55%
Ketahui selengkapnya tentang Harga NEO

Indikator Teknikal NEO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari NEO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 6
Beli 16
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 0Netral 6Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.8976
1.8973
R2
1.8973
1.8969
R1
1.8966
1.8967
PP
1.8963
1.8963
S1
1.8956
1.8959
S2
1.8953
1.8957
S3
1.8946
1.8953

Sinyal Pasar NEO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.11M
$6.08 M
$5.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.21 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.67 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.65 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal NEO

Aliran Masuk BersihHarga NEOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M1.93
2026-07-27$0.02 M1.93
2026-07-26$0.02 M1.99
2026-07-25-$0.07 M1.98
2026-07-24-$0.05 M2.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi NEO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar NEO (NEO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume NEO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NEO/USDT
$1.898
$1.898$1.898
0.00%
0.00% (USDT)
NEO/USDC
$1.898
$1.898$1.898
0.00%
0.00% (USDT)
NEO/BTC
$0.00002973
$0.00002973$0.00002973
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator NEO ke USD

Jumlah

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1.898 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.