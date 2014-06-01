Analisis Teknis NEO (NEO) Hari Ini Halaman Analisis NEO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NEO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga NEO (NEO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.898 -- -5.39% -0.27% -33.55%

Indikator Teknikal NEO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari NEO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 6 Beli 16 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 0 Netral 6 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.8976 1.8973 R2 1.8973 1.8969 R1 1.8966 1.8967 PP 1.8963 1.8963 S1 1.8956 1.8959 S2 1.8953 1.8957 S3 1.8946 1.8953

Sinyal Pasar NEO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.11M $6.08 M $5.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.21 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.67 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.65 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal NEO Aliran Masuk Bersih Harga NEOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 1.93 2026-07-27 $0.02 M 1.93 2026-07-26 $0.02 M 1.99 2026-07-25 -$0.07 M 1.98 2026-07-24 -$0.05 M 2.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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