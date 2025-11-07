BursaDEX+
Harga live NetVRk hari ini adalah 0.00782 USD. Lacak informasi harga aktual NETVR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NETVR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NetVRk(NETVR)

Harga Live 1 NETVR ke USD:

$0.00782
-1.38%1D
USD
Grafik Harga Live NetVRk (NETVR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:57 (UTC+8)

Informasi Harga NetVRk (NETVR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00782
Low 24 Jam
$ 0.00816
High 24 Jam

$ 0.00782
$ 0.00816
$ 7.427294099212999
$ 0.007034581274914634
0.00%

-1.38%

-22.88%

-22.88%

Harga aktual NetVRk (NETVR) adalah $ 0.00782. Selama 24 jam terakhir, NETVR diperdagangkan antara low $ 0.00782 dan high $ 0.00816, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNETVR adalah $ 7.427294099212999, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007034581274914634.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NETVR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.38% selama 24 jam, dan -22.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NetVRk (NETVR)

No.2208

$ 782.00K
$ 21.13
$ 782.00K
100.00M
100,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar NetVRk saat ini adalah $ 782.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.13. Suplai beredar NETVR adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 782.00K.

Riwayat Harga NetVRk (NETVR) USD

Pantau perubahan harga NetVRk untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001094-1.38%
30 Days$ -0.004-33.85%
60 Hari$ -0.00834-51.61%
90 Hari$ -0.01351-63.34%
Perubahan Harga NetVRk Hari Ini

Hari ini, NETVR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001094 (-1.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NetVRk 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004 (-33.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NetVRk 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NETVR terlihat mengalami perubahan $ -0.00834 (-51.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NetVRk 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01351 (-63.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NetVRk (NETVR)?

Lihat halaman Riwayat Harga NetVRk sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NetVRk (NETVR)

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

NetVRk tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NetVRk Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NETVR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NetVRk di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NetVRk dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NetVRk (USD)

Berapa nilai NetVRk (NETVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NetVRk (NETVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NetVRk.

Cek prediksi harga NetVRk sekarang!

Tokenomi NetVRk (NETVR)

Memahami tokenomi NetVRk (NETVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NETVR sekarang!

Cara membeli NetVRk (NETVR)

Ingin mengetahui cara membeli NetVRk? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NetVRk di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NETVR ke Mata Uang Lokal

1 NetVRk(NETVR) ke VND
205.7833
1 NetVRk(NETVR) ke AUD
A$0.0120428
1 NetVRk(NETVR) ke GBP
0.0059432
1 NetVRk(NETVR) ke EUR
0.0067252
1 NetVRk(NETVR) ke USD
$0.00782
1 NetVRk(NETVR) ke MYR
RM0.0326876
1 NetVRk(NETVR) ke TRY
0.3299258
1 NetVRk(NETVR) ke JPY
¥1.18864
1 NetVRk(NETVR) ke ARS
ARS$11.3497134
1 NetVRk(NETVR) ke RUB
0.6352968
1 NetVRk(NETVR) ke INR
0.6933994
1 NetVRk(NETVR) ke IDR
Rp130.3332812
1 NetVRk(NETVR) ke PHP
0.4615364
1 NetVRk(NETVR) ke EGP
￡E.0.369886
1 NetVRk(NETVR) ke BRL
R$0.041837
1 NetVRk(NETVR) ke CAD
C$0.0110262
1 NetVRk(NETVR) ke BDT
0.9541182
1 NetVRk(NETVR) ke NGN
11.2517288
1 NetVRk(NETVR) ke COP
$29.9616262
1 NetVRk(NETVR) ke ZAR
R.0.1358334
1 NetVRk(NETVR) ke UAH
0.3289092
1 NetVRk(NETVR) ke TZS
T.Sh.19.21374
1 NetVRk(NETVR) ke VES
Bs1.77514
1 NetVRk(NETVR) ke CLP
$7.37426
1 NetVRk(NETVR) ke PKR
Rs2.2102448
1 NetVRk(NETVR) ke KZT
4.1135546
1 NetVRk(NETVR) ke THB
฿0.253368
1 NetVRk(NETVR) ke TWD
NT$0.2423418
1 NetVRk(NETVR) ke AED
د.إ0.0286994
1 NetVRk(NETVR) ke CHF
Fr0.006256
1 NetVRk(NETVR) ke HKD
HK$0.0607614
1 NetVRk(NETVR) ke AMD
֏2.990368
1 NetVRk(NETVR) ke MAD
.د.م0.072726
1 NetVRk(NETVR) ke MXN
$0.1452174
1 NetVRk(NETVR) ke SAR
ريال0.029325
1 NetVRk(NETVR) ke ETB
Br1.2034198
1 NetVRk(NETVR) ke KES
KSh1.0100312
1 NetVRk(NETVR) ke JOD
د.أ0.00554438
1 NetVRk(NETVR) ke PLN
0.0286994
1 NetVRk(NETVR) ke RON
лв0.034408
1 NetVRk(NETVR) ke SEK
kr0.0748374
1 NetVRk(NETVR) ke BGN
лв0.0132158
1 NetVRk(NETVR) ke HUF
Ft2.6144606
1 NetVRk(NETVR) ke CZK
0.1646892
1 NetVRk(NETVR) ke KWD
د.ك0.00239292
1 NetVRk(NETVR) ke ILS
0.0255714
1 NetVRk(NETVR) ke BOB
Bs0.053958
1 NetVRk(NETVR) ke AZN
0.013294
1 NetVRk(NETVR) ke TJS
SM0.0721004
1 NetVRk(NETVR) ke GEL
0.0211922
1 NetVRk(NETVR) ke AOA
Kz7.1677338
1 NetVRk(NETVR) ke BHD
.د.ب0.00294032
1 NetVRk(NETVR) ke BMD
$0.00782
1 NetVRk(NETVR) ke DKK
kr0.0505172
1 NetVRk(NETVR) ke HNL
L0.2059788
1 NetVRk(NETVR) ke MUR
0.35972
1 NetVRk(NETVR) ke NAD
$0.1358334
1 NetVRk(NETVR) ke NOK
kr0.0796858
1 NetVRk(NETVR) ke NZD
$0.0138414
1 NetVRk(NETVR) ke PAB
B/.0.00782
1 NetVRk(NETVR) ke PGK
K0.032844
1 NetVRk(NETVR) ke QAR
ر.ق0.0284648
1 NetVRk(NETVR) ke RSD
дин.0.7934954
1 NetVRk(NETVR) ke UZS
soʻm94.2168458
1 NetVRk(NETVR) ke ALL
L0.655707
1 NetVRk(NETVR) ke ANG
ƒ0.0139978
1 NetVRk(NETVR) ke AWG
ƒ0.014076
1 NetVRk(NETVR) ke BBD
$0.01564
1 NetVRk(NETVR) ke BAM
KM0.0132158
1 NetVRk(NETVR) ke BIF
Fr23.06118
1 NetVRk(NETVR) ke BND
$0.010166
1 NetVRk(NETVR) ke BSD
$0.00782
1 NetVRk(NETVR) ke JMD
$1.253937
1 NetVRk(NETVR) ke KHR
31.4055892
1 NetVRk(NETVR) ke KMF
Fr3.2844
1 NetVRk(NETVR) ke LAK
169.9999966
1 NetVRk(NETVR) ke LKR
රු2.3840834
1 NetVRk(NETVR) ke MDL
L0.13294
1 NetVRk(NETVR) ke MGA
Ar35.22519
1 NetVRk(NETVR) ke MOP
P0.06256
1 NetVRk(NETVR) ke MVR
0.120428
1 NetVRk(NETVR) ke MWK
MK13.5763802
1 NetVRk(NETVR) ke MZN
MT0.500089
1 NetVRk(NETVR) ke NPR
रु1.108094
1 NetVRk(NETVR) ke PYG
55.45944
1 NetVRk(NETVR) ke RWF
Fr11.34682
1 NetVRk(NETVR) ke SBD
$0.0643586
1 NetVRk(NETVR) ke SCR
0.117691
1 NetVRk(NETVR) ke SRD
$0.30107
1 NetVRk(NETVR) ke SVC
$0.0683468
1 NetVRk(NETVR) ke SZL
L0.1357552
1 NetVRk(NETVR) ke TMT
m0.02737
1 NetVRk(NETVR) ke TND
د.ت0.02313938
1 NetVRk(NETVR) ke TTD
$0.0529414
1 NetVRk(NETVR) ke UGX
Sh27.33872
1 NetVRk(NETVR) ke XAF
Fr4.43394
1 NetVRk(NETVR) ke XCD
$0.021114
1 NetVRk(NETVR) ke XOF
Fr4.43394
1 NetVRk(NETVR) ke XPF
Fr0.80546
1 NetVRk(NETVR) ke BWP
P0.105179
1 NetVRk(NETVR) ke BZD
$0.0157182
1 NetVRk(NETVR) ke CVE
$0.7494688
1 NetVRk(NETVR) ke DJF
Fr1.38414
1 NetVRk(NETVR) ke DOP
$0.5029042
1 NetVRk(NETVR) ke DZD
د.ج1.0209792
1 NetVRk(NETVR) ke FJD
$0.0178296
1 NetVRk(NETVR) ke GNF
Fr67.9949
1 NetVRk(NETVR) ke GTQ
Q0.0599012
1 NetVRk(NETVR) ke GYD
$1.6356312
1 NetVRk(NETVR) ke ISK
kr0.98532

Sumber Daya NetVRk

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NetVRk, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NetVRk
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NetVRk

Berapa nilai NetVRk (NETVR) hari ini?
Harga live NETVR dalam USD adalah 0.00782 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NETVR ke USD saat ini?
Harga NETVR ke USD saat ini adalah $ 0.00782. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NetVRk?
Kapitalisasi pasar NETVR adalah $ 782.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NETVR?
Suplai beredar NETVR adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NETVR?
NETVR mencapai harga ATH sebesar 7.427294099212999 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NETVR?
NETVR mencapai harga ATL 0.007034581274914634 USD.
Berapa volume perdagangan NETVR?
Volume perdagangan 24 jam live NETVR adalah $ 21.13 USD.
Akankah harga NETVR naik lebih tinggi tahun ini?
NETVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NETVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NetVRk (NETVR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

