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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Numeraire, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Numeraire, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Numeraire (NMR) Hari Ini

Analisis Teknis Numeraire (NMR) Hari Ini

Halaman Analisis Numeraire menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NMR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Numeraire di bawah ini.

Perubahan Harga Numeraire (NMR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$8.773---8.00%+1.86%-1.69%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Numeraire

Indikator Teknikal Numeraire

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Numeraire di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 1
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
8.7916
8.7823
R2
8.7823
8.7769
R1
8.7776
8.7736
PP
8.7683
8.7683
S1
8.7636
8.7629
S2
8.7543
8.7596
S3
8.7496
8.7543

Sinyal Pasar Numeraire

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.48M
$7.62 M
$8.10 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Numeraire

Aliran Masuk BersihHarga NMRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.04 M8.79
2026-07-27-$0.03 M8.74
2026-07-26$0.05 M9.02
2026-07-25-$0.04 M8.86
2026-07-24-$0.03 M9.15

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Numeraire Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Numeraire (NMR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Numeraire secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NMR/USDT
$8.796
$8.796$8.796
0.00%
0.00% (USDT)
NMR/USDC
$8.78
$8.78$8.78
0.00%
0.00% (USDT)
NMR/ETH
$0.004539
$0.004539$0.004539
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator NMR ke USD

Jumlah

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 8.773 USD

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