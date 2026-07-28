Analisis Teknis Numeraire (NMR) Hari Ini Halaman Analisis Numeraire menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NMR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Numeraire di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Numeraire (NMR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $8.773 -- -8.00% +1.86% -1.69%

Indikator Teknikal Numeraire

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Numeraire di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 1 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 8.7916 8.7823 R2 8.7823 8.7769 R1 8.7776 8.7736 PP 8.7683 8.7683 S1 8.7636 8.7629 S2 8.7543 8.7596 S3 8.7496 8.7543

Sinyal Pasar Numeraire Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.48M $7.62 M $8.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Numeraire Aliran Masuk Bersih Harga NMRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 8.79 2026-07-27 -$0.03 M 8.74 2026-07-26 $0.05 M 9.02 2026-07-25 -$0.04 M 8.86 2026-07-24 -$0.03 M 9.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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