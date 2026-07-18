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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OG, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OG, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis OG (OG) Hari Ini

Analisis Teknis OG (OG) Hari Ini

Halaman Analisis OG menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OG di bawah ini.

Perubahan Harga OG (OG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.515---2.11%-1.34%-16.53%
Ketahui selengkapnya tentang Harga OG

Indikator Teknikal OG

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OG di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 4
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.5093
2.5086
R2
2.5086
2.5082
R1
2.5083
2.508
PP
2.5076
2.5076
S1
2.5073
2.5072
S2
2.5066
2.507
S3
2.5063
2.5066

Sinyal Pasar OG

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-2.07M
$7.08 M
$9.15 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal OG

Aliran Masuk BersihHarga OGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M2.52
2026-07-27-$0.03 M2.51
2026-07-26-$0.06 M2.59
2026-07-25$0.00 M2.61
2026-07-24$0.00 M2.56

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi OG Selengkapnya

Perdagangkan Pasar OG (OG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OG secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
OG/USDT
$2.512
$2.512$2.512
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 OG = 2.515 USD

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