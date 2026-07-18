Analisis Teknis OG (OG) Hari Ini Halaman Analisis OG menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OG di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga OG (OG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.515 -- -2.11% -1.34% -16.53%

Indikator Teknikal OG

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OG di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 4 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.5093 2.5086 R2 2.5086 2.5082 R1 2.5083 2.508 PP 2.5076 2.5076 S1 2.5073 2.5072 S2 2.5066 2.507 S3 2.5063 2.5066

Sinyal Pasar OG Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -2.07M $7.08 M $9.15 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal OG Aliran Masuk Bersih Harga OGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 2.52 2026-07-27 -$0.03 M 2.51 2026-07-26 -$0.06 M 2.59 2026-07-25 $0.00 M 2.61 2026-07-24 $0.00 M 2.56 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar OG (OG) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OG secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam OG / USDT $2.512 $2.512 $2.512 0.00% 0.00% (USDT) Trade