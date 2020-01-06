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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Origin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Origin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Origin (OGN) Hari Ini

Analisis Teknis Origin (OGN) Hari Ini

Halaman Analisis Origin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OGN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Origin di bawah ini.

Perubahan Harga Origin (OGN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01582---8.82%+6.53%-32.20%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Origin

Indikator Teknikal Origin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Origin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 7
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 4Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0158
0.01579
R2
0.01579
0.01579
R1
0.01579
0.01579
PP
0.01578
0.01578
S1
0.01578
0.01578
S2
0.01577
0.01578
S3
0.01577
0.01577

Sinyal Pasar Origin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.24M
$1.50 M
$1.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Origin

Aliran Masuk BersihHarga OGNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.03 M0.02
2026-07-26-$0.01 M0.02
2026-07-25-$0.03 M0.02
2026-07-24-$0.02 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
OGN/USDT
$0.01582
$0.01582$0.01582
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 OGN = 0.01582 USD

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