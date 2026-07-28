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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OKB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OKB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis OKB (OKB) Hari Ini

Analisis Teknis OKB (OKB) Hari Ini

Halaman Analisis OKB menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OKB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OKB di bawah ini.

Perubahan Harga OKB (OKB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$86.058--+5.52%+9.71%+3.90%
Ketahui selengkapnya tentang Harga OKB

Indikator Teknikal OKB

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OKB di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
85.9966
85.9933
R2
85.9933
85.9895
R1
85.9866
85.9871
PP
85.9833
85.9833
S1
85.9766
85.9795
S2
85.9733
85.9771
S3
85.9666
85.9733

Sinyal Pasar OKB

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$1.98 M
$2.00 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.08M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.19 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.44 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.48 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal OKB

Aliran Masuk BersihHarga OKBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.11 M86.12
2026-07-27$1.02 M85.09
2026-07-26$0.33 M84.71
2026-07-25$0.05 M82.41
2026-07-24-$0.51 M82.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar OKB (OKB) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
OKB/USDT
$86.06
$86.06$86.06
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 OKB = 86.058 USD

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