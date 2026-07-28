Analisis Teknis OKB (OKB) Hari Ini Halaman Analisis OKB menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OKB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OKB di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga OKB (OKB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $86.058 -- +5.52% +9.71% +3.90%

Indikator Teknikal OKB

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OKB di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 85.9966 85.9933 R2 85.9933 85.9895 R1 85.9866 85.9871 PP 85.9833 85.9833 S1 85.9766 85.9795 S2 85.9733 85.9771 S3 85.9666 85.9733

Sinyal Pasar OKB Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $1.98 M $2.00 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.19 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.44 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.48 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal OKB Aliran Masuk Bersih Harga OKBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.11 M 86.12 2026-07-27 $1.02 M 85.09 2026-07-26 $0.33 M 84.71 2026-07-25 $0.05 M 82.41 2026-07-24 -$0.51 M 82.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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