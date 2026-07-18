Analisis Teknis OP (OP) Hari Ini Halaman Analisis OP menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OP di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga OP (OP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0916 -- -1.21% -8.85% -24.43%

Indikator Teknikal OP

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OP di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 3 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0918 0.0917 R2 0.0917 0.0917 R1 0.0917 0.0917 PP 0.0916 0.0916 S1 0.0916 0.0916 S2 0.0915 0.0916 S3 0.0915 0.0915

Sinyal Pasar OP Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.03M $16.42 M $15.38 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $47.92 M Penjualan Aktif 3 Hari $47.91 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $65.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $65.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal OP Aliran Masuk Bersih Harga OPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.09 2026-07-27 -$0.10 M 0.09 2026-07-26 $0.00 M 0.09 2026-07-25 $0.02 M 0.09 2026-07-24 -$0.20 M 0.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar OP (OP) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OP secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam OP / USDT $0.0916 $0.0916 $0.0916 0.00% 0.00% (USDT) Trade OP / USDC $0.09141 $0.09141 $0.09141 0.00% 0.00% (USDT) Trade