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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OP, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang OP, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis OP (OP) Hari Ini

Analisis Teknis OP (OP) Hari Ini

Halaman Analisis OP menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis OP di bawah ini.

Perubahan Harga OP (OP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0916---1.21%-8.85%-24.43%
Ketahui selengkapnya tentang Harga OP

Indikator Teknikal OP

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari OP di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0918
0.0917
R2
0.0917
0.0917
R1
0.0917
0.0917
PP
0.0916
0.0916
S1
0.0916
0.0916
S2
0.0915
0.0916
S3
0.0915
0.0915

Sinyal Pasar OP

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.03M
$16.42 M
$15.38 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$47.92 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$47.91 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$65.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$65.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal OP

Aliran Masuk BersihHarga OPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.09
2026-07-27-$0.10 M0.09
2026-07-26$0.00 M0.09
2026-07-25$0.02 M0.09
2026-07-24-$0.20 M0.09

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi OP Selengkapnya

Perdagangkan Pasar OP (OP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume OP secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
OP/USDT
$0.0916
$0.0916$0.0916
0.00%
0.00% (USDT)
OP/USDC
$0.09141
$0.09141$0.09141
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 OP = 0.0916 USD

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