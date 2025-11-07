BursaDEX+
Harga live OpenPad AI hari ini adalah 0.001471 USD. Lacak informasi harga aktual OPAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPAD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OPAD

Info Harga OPAD

Penjelasan OPAD

Whitepaper OPAD

Situs Web Resmi OPAD

Tokenomi OPAD

Prakiraan Harga OPAD

Riwayat OPAD

Panduan Membeli OPAD

Konverter OPAD ke Mata Uang Fiat

Spot OPAD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OpenPad AI

Harga OpenPad AI(OPAD)

Harga Live 1 OPAD ke USD:

$0.001471
$0.001471
-1.93%1D
USD
Grafik Harga Live OpenPad AI (OPAD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:48:49 (UTC+8)

Informasi Harga OpenPad AI (OPAD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001466
$ 0.001466
Low 24 Jam
$ 0.001501
$ 0.001501
High 24 Jam

$ 0.001466
$ 0.001466

$ 0.001501
$ 0.001501

--
--

--
--

-0.14%

-1.93%

+42.67%

+42.67%

Harga aktual OpenPad AI (OPAD) adalah $ 0.001471. Selama 24 jam terakhir, OPAD diperdagangkan antara low $ 0.001466 dan high $ 0.001501, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOPAD adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OPAD telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, -1.93% selama 24 jam, dan +42.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OpenPad AI (OPAD)

--
--

$ 27.13K
$ 27.13K

$ 1.47M
$ 1.47M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar OpenPad AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 27.13K. Suplai beredar OPAD adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.47M.

Riwayat Harga OpenPad AI (OPAD) USD

Pantau perubahan harga OpenPad AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002895-1.93%
30 Days$ -0.001749-54.32%
60 Hari$ -0.016189-91.68%
90 Hari$ -0.018529-92.65%
Perubahan Harga OpenPad AI Hari Ini

Hari ini, OPAD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002895 (-1.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OpenPad AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001749 (-54.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OpenPad AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OPAD terlihat mengalami perubahan $ -0.016189 (-91.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OpenPad AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.018529 (-92.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OpenPad AI (OPAD)?

Lihat halaman Riwayat Harga OpenPad AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI adalah tumpukan AI terdesentralisasi vertikal (deAI) yang memberdayakan aplikasi otonom dan super dApps generasi berikutnya. Platform kami mengintegrasikan komponen-komponen penting untuk membangun inovasi terdesentralisasi bertenaga AI dengan kinerja tinggi dan efisiensi biaya.

OpenPad AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenPad AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OPAD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OpenPad AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenPad AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenPad AI (USD)

Berapa nilai OpenPad AI (OPAD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenPad AI (OPAD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenPad AI.

Cek prediksi harga OpenPad AI sekarang!

Tokenomi OpenPad AI (OPAD)

Memahami tokenomi OpenPad AI (OPAD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPAD sekarang!

Cara membeli OpenPad AI (OPAD)

Ingin mengetahui cara membeli OpenPad AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenPad AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OPAD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OpenPad AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenPad AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OpenPad AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenPad AI

Berapa nilai OpenPad AI (OPAD) hari ini?
Harga live OPAD dalam USD adalah 0.001471 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OPAD ke USD saat ini?
Harga OPAD ke USD saat ini adalah $ 0.001471. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OpenPad AI?
Kapitalisasi pasar OPAD adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OPAD?
Suplai beredar OPAD adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OPAD?
OPAD mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OPAD?
OPAD mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan OPAD?
Volume perdagangan 24 jam live OPAD adalah $ 27.13K USD.
Akankah harga OPAD naik lebih tinggi tahun ini?
OPAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:48:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

