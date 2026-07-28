Analisis Teknis Pendle (PENDLE) Hari Ini Halaman Analisis Pendle menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PENDLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pendle di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pendle (PENDLE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.525 -- -4.51% +22.68% +13.55%

Indikator Teknikal Pendle

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pendle di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.5254 1.5249 R2 1.5249 1.5246 R1 1.5246 1.5244 PP 1.5241 1.5241 S1 1.5238 1.5238 S2 1.5233 1.5236 S3 1.523 1.5233

Sinyal Pasar Pendle Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.03M $3.34 M $3.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.55 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.60 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $2.46 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pendle Aliran Masuk Bersih Harga PENDLEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.08 M 1.53 2026-07-27 -$0.12 M 1.52 2026-07-26 -$0.11 M 1.53 2026-07-25 -$0.14 M 1.47 2026-07-24 -$0.04 M 1.53 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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