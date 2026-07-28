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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pendle, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pendle, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Pendle (PENDLE) Hari Ini

Analisis Teknis Pendle (PENDLE) Hari Ini

Halaman Analisis Pendle menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PENDLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pendle di bawah ini.

Perubahan Harga Pendle (PENDLE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.525---4.51%+22.68%+13.55%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pendle

Indikator Teknikal Pendle

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pendle di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.5254
1.5249
R2
1.5249
1.5246
R1
1.5246
1.5244
PP
1.5241
1.5241
S1
1.5238
1.5238
S2
1.5233
1.5236
S3
1.523
1.5233

Sinyal Pasar Pendle

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.03M
$3.34 M
$3.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.55 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.60 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.46 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.44 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pendle

Aliran Masuk BersihHarga PENDLEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.08 M1.53
2026-07-27-$0.12 M1.52
2026-07-26-$0.11 M1.53
2026-07-25-$0.14 M1.47
2026-07-24-$0.04 M1.53

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Pendle Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Pendle (PENDLE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pendle secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PENDLE/USDT
$1.524
$1.524$1.524
0.00%
0.00% (USDT)
PENDLE/USDC
$1.524
$1.524$1.524
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PENDLE = 1.525 USD

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