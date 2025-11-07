BursaDEX+
Harga live Phil hari ini adalah 0.001039 USD. Lacak informasi harga aktual PHIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PHIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Phil

Harga Phil(PHIL)

Harga Live 1 PHIL ke USD:

$0.001039
$0.001039$0.001039
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live Phil (PHIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:19:47 (UTC+8)

Informasi Harga Phil (PHIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001026
$ 0.001026$ 0.001026
Low 24 Jam
$ 0.00104
$ 0.00104$ 0.00104
High 24 Jam

$ 0.001026
$ 0.001026$ 0.001026

$ 0.00104
$ 0.00104$ 0.00104

$ 0.13398033787343533
$ 0.13398033787343533$ 0.13398033787343533

$ 0.000976566243739939
$ 0.000976566243739939$ 0.000976566243739939

0.00%

+0.28%

-10.51%

-10.51%

Harga aktual Phil (PHIL) adalah $ 0.001039. Selama 24 jam terakhir, PHIL diperdagangkan antara low $ 0.001026 dan high $ 0.00104, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPHIL adalah $ 0.13398033787343533, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000976566243739939.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PHIL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan -10.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Phil (PHIL)

No.2095

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 94.92K
$ 94.92K$ 94.92K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Phil saat ini adalah $ 1.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 94.92K. Suplai beredar PHIL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.

Riwayat Harga Phil (PHIL) USD

Pantau perubahan harga Phil untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000029+0.28%
30 Days$ -0.000781-42.92%
60 Hari$ -0.000961-48.05%
90 Hari$ -0.001476-58.69%
Perubahan Harga Phil Hari Ini

Hari ini, PHIL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000029 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Phil 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000781 (-42.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Phil 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PHIL terlihat mengalami perubahan $ -0.000961 (-48.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Phil 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001476 (-58.69%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Phil (PHIL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Phil sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Phil (PHIL)

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

Phil tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Phil Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PHIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Phil di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Phil dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Phil (USD)

Berapa nilai Phil (PHIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Phil (PHIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phil.

Cek prediksi harga Phil sekarang!

Tokenomi Phil (PHIL)

Memahami tokenomi Phil (PHIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHIL sekarang!

Cara membeli Phil (PHIL)

Ingin mengetahui cara membeli Phil? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Phil di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHIL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Phil

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Phil, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Phil
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Phil

Berapa nilai Phil (PHIL) hari ini?
Harga live PHIL dalam USD adalah 0.001039 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PHIL ke USD saat ini?
Harga PHIL ke USD saat ini adalah $ 0.001039. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Phil?
Kapitalisasi pasar PHIL adalah $ 1.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PHIL?
Suplai beredar PHIL adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PHIL?
PHIL mencapai harga ATH sebesar 0.13398033787343533 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PHIL?
PHIL mencapai harga ATL 0.000976566243739939 USD.
Berapa volume perdagangan PHIL?
Volume perdagangan 24 jam live PHIL adalah $ 94.92K USD.
Akankah harga PHIL naik lebih tinggi tahun ini?
PHIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Phil (PHIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

