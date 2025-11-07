Apa yang dimaksud dengan Phil (PHIL)

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

Phil tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Phil Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PHIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Phil di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Phil dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Phil (USD)

Berapa nilai Phil (PHIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Phil (PHIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phil.

Cek prediksi harga Phil sekarang!

Tokenomi Phil (PHIL)

Memahami tokenomi Phil (PHIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHIL sekarang!

Cara membeli Phil (PHIL)

Ingin mengetahui cara membeli Phil? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Phil di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHIL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Phil

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Phil, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Phil Berapa nilai Phil (PHIL) hari ini? Harga live PHIL dalam USD adalah 0.001039 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PHIL ke USD saat ini? $ 0.001039 . Cobalah Harga PHIL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Phil? Kapitalisasi pasar PHIL adalah $ 1.04M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PHIL? Suplai beredar PHIL adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PHIL? PHIL mencapai harga ATH sebesar 0.13398033787343533 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PHIL? PHIL mencapai harga ATL 0.000976566243739939 USD . Berapa volume perdagangan PHIL? Volume perdagangan 24 jam live PHIL adalah $ 94.92K USD . Akankah harga PHIL naik lebih tinggi tahun ini? PHIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

