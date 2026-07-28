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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Quant, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Quant, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Quant (QNT) Hari Ini

Analisis Teknis Quant (QNT) Hari Ini

Halaman Analisis Quant menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari QNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Quant di bawah ini.

Perubahan Harga Quant (QNT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$62.45---3.54%-5.14%-9.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Quant

Indikator Teknikal Quant

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Quant di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 21
Netral 2
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
62.4033
62.3966
R2
62.3966
62.3928
R1
62.3933
62.3904
PP
62.3866
62.3866
S1
62.3833
62.3828
S2
62.3766
62.3804
S3
62.3733
62.3766

Sinyal Pasar Quant

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.05M
$4.67 M
$4.62 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.51 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.50 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.45 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.42 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Quant

Aliran Masuk BersihHarga QNTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M62.69
2026-07-27-$0.32 M62.06
2026-07-26$0.02 M63.37
2026-07-25-$0.01 M63.17
2026-07-24$0.00 M63.39

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Quant Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Quant (QNT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Quant secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
QNT/USDT
$62.46
$62.46$62.46
0.00%
0.00% (USDT)
QNT/USDC
$62.4
$62.4$62.4
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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QNT
USD
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1 QNT = 62.45 USD

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