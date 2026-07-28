Analisis Teknis Quant (QNT) Hari Ini Halaman Analisis Quant menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari QNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Quant di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Quant (QNT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $62.45 -- -3.54% -5.14% -9.75%

Indikator Teknikal Quant

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Quant di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 21 Netral 2 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 62.4033 62.3966 R2 62.3966 62.3928 R1 62.3933 62.3904 PP 62.3866 62.3866 S1 62.3833 62.3828 S2 62.3766 62.3804 S3 62.3733 62.3766

Sinyal Pasar Quant Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.05M $4.67 M $4.62 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.51 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.50 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $1.45 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.42 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Quant Aliran Masuk Bersih Harga QNTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 62.69 2026-07-27 -$0.32 M 62.06 2026-07-26 $0.02 M 63.37 2026-07-25 -$0.01 M 63.17 2026-07-24 $0.00 M 63.39 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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