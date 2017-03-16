Analisis Teknis Qtum (QTUM) Hari Ini Halaman Analisis Qtum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari QTUM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Qtum di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Qtum (QTUM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.6577 -- -8.08% -2.77% -25.90%

Indikator Teknikal Qtum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Qtum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 3 Beli 9 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.6568 0.6567 R2 0.6567 0.6567 R1 0.6567 0.6567 PP 0.6566 0.6566 S1 0.6566 0.6566 S2 0.6565 0.6566 S3 0.6565 0.6565

Sinyal Pasar Qtum Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.08M $1.27 M $1.18 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $0.36 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.43 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $1.47 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.42 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Qtum Aliran Masuk Bersih Harga QTUMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.66 2026-07-27 -$0.02 M 0.65 2026-07-26 -$0.06 M 0.68 2026-07-25 $0.02 M 0.68 2026-07-24 -$0.02 M 0.68 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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