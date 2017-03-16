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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Qtum, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Qtum, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Qtum (QTUM) Hari Ini

Analisis Teknis Qtum (QTUM) Hari Ini

Halaman Analisis Qtum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari QTUM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Qtum di bawah ini.

Perubahan Harga Qtum (QTUM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.6577---8.08%-2.77%-25.90%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Qtum

Indikator Teknikal Qtum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Qtum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 3
Beli 9
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.6568
0.6567
R2
0.6567
0.6567
R1
0.6567
0.6567
PP
0.6566
0.6566
S1
0.6566
0.6566
S2
0.6565
0.6566
S3
0.6565
0.6565

Sinyal Pasar Qtum

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.08M
$1.27 M
$1.18 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.36 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.43 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.47 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.42 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Qtum

Aliran Masuk BersihHarga QTUMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.66
2026-07-27-$0.02 M0.65
2026-07-26-$0.06 M0.68
2026-07-25$0.02 M0.68
2026-07-24-$0.02 M0.68

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Qtum (QTUM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Qtum secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
QTUM/USDT
$0.6577
$0.6577$0.6577
0.00%
0.00% (USDT)
QTUM/USDC
$0.6567
$0.6567$0.6567
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 QTUM = 0.6576 USD

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