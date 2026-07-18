Analisis Teknis RONIN (RON) Hari Ini Halaman Analisis RONIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RON. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RONIN di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga RONIN (RON) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05031 -- -10.47% -11.06% -49.76%

Indikator Teknikal RONIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RONIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05025 0.05024 R2 0.05024 0.05024 R1 0.05023 0.05023 PP 0.05023 0.05023 S1 0.05021 0.05022 S2 0.05021 0.05021 S3 0.05019 0.05021

Sinyal Pasar RONIN Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $1.27 M $1.30 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.27 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.76 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.76 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal RONIN Aliran Masuk Bersih Harga RONUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.05 2026-07-27 -$0.01 M 0.05 2026-07-26 $0.00 M 0.05 2026-07-25 $0.00 M 0.05 2026-07-24 $0.00 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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