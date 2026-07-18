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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang RONIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang RONIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis RONIN (RON) Hari Ini

Analisis Teknis RONIN (RON) Hari Ini

Halaman Analisis RONIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RON. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RONIN di bawah ini.

Perubahan Harga RONIN (RON)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05031---10.47%-11.06%-49.76%
Ketahui selengkapnya tentang Harga RONIN

Indikator Teknikal RONIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RONIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05025
0.05024
R2
0.05024
0.05024
R1
0.05023
0.05023
PP
0.05023
0.05023
S1
0.05021
0.05022
S2
0.05021
0.05021
S3
0.05019
0.05021

Sinyal Pasar RONIN

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$1.27 M
$1.30 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.27 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.76 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.76 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal RONIN

Aliran Masuk BersihHarga RONUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.05
2026-07-27-$0.01 M0.05
2026-07-26$0.00 M0.05
2026-07-25$0.00 M0.05
2026-07-24$0.00 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar RONIN (RON) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume RONIN secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RON/USDT
$0.05031
$0.05031$0.05031
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 RON = 0.05031 USD

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