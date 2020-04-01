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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang THORChain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang THORChain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis THORChain (RUNE) Hari Ini

Analisis Teknis THORChain (RUNE) Hari Ini

Halaman Analisis THORChain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RUNE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis THORChain di bawah ini.

Perubahan Harga THORChain (RUNE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.4259---4.21%+7.06%-15.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga THORChain

Indikator Teknikal THORChain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari THORChain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 4
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 2Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4264
0.4264
R2
0.4264
0.4263
R1
0.4263
0.4263
PP
0.4263
0.4263
S1
0.4262
0.4262
S2
0.4262
0.4262
S3
0.4261
0.4262

Sinyal Pasar THORChain

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.07M
$14.01 M
$14.08 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.15 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.70 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.71 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal THORChain

Aliran Masuk BersihHarga RUNEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.43
2026-07-27-$0.05 M0.43
2026-07-26$0.08 M0.43
2026-07-25-$0.04 M0.43
2026-07-24-$0.07 M0.42

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar THORChain (RUNE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume THORChain secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RUNE/USDT
$0.4259
$0.4259$0.4259
0.00%
0.00% (USDT)
RUNE/USDC
$0.4274
$0.4274$0.4274
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 RUNE = 0.4259 USD

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