Analisis Teknis THORChain (RUNE) Hari Ini Halaman Analisis THORChain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RUNE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis THORChain di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga THORChain (RUNE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.4259 -- -4.21% +7.06% -15.35%

Indikator Teknikal THORChain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari THORChain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 4 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 2 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4264 0.4264 R2 0.4264 0.4263 R1 0.4263 0.4263 PP 0.4263 0.4263 S1 0.4262 0.4262 S2 0.4262 0.4262 S3 0.4261 0.4262

Sinyal Pasar THORChain Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.07M $14.01 M $14.08 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.15 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.70 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.71 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal THORChain Aliran Masuk Bersih Harga RUNEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.43 2026-07-27 -$0.05 M 0.43 2026-07-26 $0.08 M 0.43 2026-07-25 -$0.04 M 0.43 2026-07-24 -$0.07 M 0.42 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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