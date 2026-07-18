Analisis Teknis RavenCoin (RVN) Hari Ini Halaman Analisis RavenCoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RVN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RavenCoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga RavenCoin (RVN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00361 -- -5.70% -9.62% -39.07%

Indikator Teknikal RavenCoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RavenCoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003584 0.003583 R2 0.003583 0.003582 R1 0.003582 0.003582 PP 0.003581 0.003581 S1 0.00358 0.00358 S2 0.003579 0.00358 S3 0.003578 0.003579

Sinyal Pasar RavenCoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $2.63 M $2.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.36 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.39 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal RavenCoin Aliran Masuk Bersih Harga RVNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.00 2026-07-27 $0.02 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar RavenCoin (RVN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume RavenCoin secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam RVN / USDT $0.00361 $0.00361 $0.00361 0.00% 0.00% (USDT) Trade RVN / USDC $0.003605 $0.003605 $0.003605 0.00% 0.00% (USDT) Trade