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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Santos FC Fan Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Santos FC Fan Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Santos FC Fan Token (SANTOS) Hari Ini

Analisis Teknis Santos FC Fan Token (SANTOS) Hari Ini

Halaman Analisis Santos FC Fan Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SANTOS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Santos FC Fan Token di bawah ini.

Perubahan Harga Santos FC Fan Token (SANTOS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.4894---3.42%-12.19%-60.76%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Santos FC Fan Token

Indikator Teknikal Santos FC Fan Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Santos FC Fan Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 18
Netral 5
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4884
0.4882
R2
0.4882
0.4879
R1
0.4877
0.4878
PP
0.4875
0.4875
S1
0.487
0.4872
S2
0.4868
0.4871
S3
0.4863
0.4868

Sinyal Pasar Santos FC Fan Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.59M
$9.48 M
$10.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Santos FC Fan Token

Aliran Masuk BersihHarga SANTOSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.49
2026-07-27-$0.03 M0.49
2026-07-26$0.00 M0.51
2026-07-25-$0.01 M0.52
2026-07-24$0.01 M0.50

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Santos FC Fan Token Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Santos FC Fan Token (SANTOS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Santos FC Fan Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SANTOS/USDT
$0.4895
$0.4895$0.4895
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SANTOS = 0.4894 USD

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