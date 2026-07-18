Analisis Teknis Santos FC Fan Token (SANTOS) Hari Ini Halaman Analisis Santos FC Fan Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SANTOS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Santos FC Fan Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Santos FC Fan Token (SANTOS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.4894 -- -3.42% -12.19% -60.76%

Indikator Teknikal Santos FC Fan Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Santos FC Fan Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 18 Netral 5 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4884 0.4882 R2 0.4882 0.4879 R1 0.4877 0.4878 PP 0.4875 0.4875 S1 0.487 0.4872 S2 0.4868 0.4871 S3 0.4863 0.4868

Sinyal Pasar Santos FC Fan Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.59M $9.48 M $10.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Santos FC Fan Token Aliran Masuk Bersih Harga SANTOSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.49 2026-07-27 -$0.03 M 0.49 2026-07-26 $0.00 M 0.51 2026-07-25 -$0.01 M 0.52 2026-07-24 $0.01 M 0.50 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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