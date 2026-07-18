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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Songbird, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Songbird, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Songbird (SGB) Hari Ini

Analisis Teknis Songbird (SGB) Hari Ini

Halaman Analisis Songbird menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SGB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Songbird di bawah ini.

Perubahan Harga Songbird (SGB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0010517---3.18%-2.70%+54.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Songbird

Aliran Modal Songbird

Aliran Masuk BersihHarga SGBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Songbird Selengkapnya

SGB USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SGB dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SGB USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Songbird (SGB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Songbird secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SGB/USDT
$0.0010517
$0.0010517$0.0010517
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SGB = 0.0010517 USD

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