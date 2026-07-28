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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SHIBAINU, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SHIBAINU, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SHIBAINU (SHIB) Hari Ini

Analisis Teknis SHIBAINU (SHIB) Hari Ini

Halaman Analisis SHIBAINU menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SHIB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SHIBAINU di bawah ini.

Perubahan Harga SHIBAINU (SHIB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.000005013--+18.51%+18.34%-18.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SHIBAINU

Indikator Teknikal SHIBAINU

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SHIBAINU di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000005013
0.000005012
R2
0.000005012
0.000005012
R1
0.000005012
0.000005011
PP
0.000005011
0.000005011
S1
0.00000501
0.00000501
S2
0.000005009
0.000005009
S3
0.000005008
0.000005009

Sinyal Pasar SHIBAINU

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
3.63M
$50.26 M
$46.63 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.71M
Pembelian Aktif 3 Hari
$83.81 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$84.52 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.91M
Pembelian Aktif 7 Hari
$94.70 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$95.61 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SHIBAINU

Aliran Masuk BersihHarga SHIBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.26 M0.00
2026-07-27-$1.55 M0.00
2026-07-26$1.15 M0.00
2026-07-25$2.35 M0.00
2026-07-24$0.50 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SHIBAINU Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SHIBAINU (SHIB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SHIBAINU secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SHIB/USDT
$0.000005013
$0.000005013$0.000005013
0.00%
0.00% (USDT)
SHIB/USDC
$0.00000501
$0.00000501$0.00000501
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0.000005013 USD

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