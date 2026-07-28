Analisis Teknis SHIBAINU (SHIB) Hari Ini Halaman Analisis SHIBAINU menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SHIB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SHIBAINU di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SHIBAINU (SHIB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000005013 -- +18.51% +18.34% -18.35%

Indikator Teknikal SHIBAINU

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SHIBAINU di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.000005013 0.000005012 R2 0.000005012 0.000005012 R1 0.000005012 0.000005011 PP 0.000005011 0.000005011 S1 0.00000501 0.00000501 S2 0.000005009 0.000005009 S3 0.000005008 0.000005009

Sinyal Pasar SHIBAINU Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 3.63M $50.26 M $46.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.71M Pembelian Aktif 3 Hari $83.81 M Penjualan Aktif 3 Hari $84.52 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.91M Pembelian Aktif 7 Hari $94.70 M Penjualan Aktif 7 Hari $95.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SHIBAINU Aliran Masuk Bersih Harga SHIBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.26 M 0.00 2026-07-27 -$1.55 M 0.00 2026-07-26 $1.15 M 0.00 2026-07-25 $2.35 M 0.00 2026-07-24 $0.50 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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