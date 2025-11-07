BursaDEX+
Harga live Shih Tzu hari ini adalah 0.0002758 USD. Lacak informasi harga aktual SHIH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHIH dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0002765
-3.85%1D
Grafik Harga Live Shih Tzu (SHIH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:06:22 (UTC+8)

Informasi Harga Shih Tzu (SHIH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002574
Low 24 Jam
$ 0.0003288
High 24 Jam

$ 0.0002574
$ 0.0003288
--
--
+3.64%

-3.85%

-32.93%

-32.93%

Harga aktual Shih Tzu (SHIH) adalah $ 0.0002758. Selama 24 jam terakhir, SHIH diperdagangkan antara low $ 0.0002574 dan high $ 0.0003288, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHIH adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHIH telah berubah sebesar +3.64% selama 1 jam terakhir, -3.85% selama 24 jam, dan -32.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shih Tzu (SHIH)

--
$ 54.02K
$ 0.00
--
--
BSC

Kapitalisasi Pasar Shih Tzu saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.02K. Suplai beredar SHIH adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Shih Tzu (SHIH) USD

Pantau perubahan harga Shih Tzu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000011072-3.85%
30 Days$ -0.0007242-72.42%
60 Hari$ -0.0007242-72.42%
90 Hari$ -0.0007242-72.42%
Perubahan Harga Shih Tzu Hari Ini

Hari ini, SHIH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000011072 (-3.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Shih Tzu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0007242 (-72.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Shih Tzu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SHIH terlihat mengalami perubahan $ -0.0007242 (-72.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Shih Tzu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0007242 (-72.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Shih Tzu (SHIH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Shih Tzu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Shih Tzu (SHIH)

Bangun SHIH menjadi token bertema anjing di BNB Chain yang mewujudkan budaya dan identitas komunitas Tiongkok.

Shih Tzu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Shih Tzu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SHIH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Shih Tzu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Shih Tzu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Shih Tzu (USD)

Berapa nilai Shih Tzu (SHIH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shih Tzu (SHIH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shih Tzu.

Cek prediksi harga Shih Tzu sekarang!

Tokenomi Shih Tzu (SHIH)

Memahami tokenomi Shih Tzu (SHIH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHIH sekarang!

Cara membeli Shih Tzu (SHIH)

Ingin mengetahui cara membeli Shih Tzu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Shih Tzu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SHIH ke Mata Uang Lokal

1 Shih Tzu(SHIH) ke VND
7.257677
1 Shih Tzu(SHIH) ke AUD
A$0.000424732
1 Shih Tzu(SHIH) ke GBP
0.000209608
1 Shih Tzu(SHIH) ke EUR
0.000237188
1 Shih Tzu(SHIH) ke USD
$0.0002758
1 Shih Tzu(SHIH) ke MYR
RM0.001152844
1 Shih Tzu(SHIH) ke TRY
0.011636002
1 Shih Tzu(SHIH) ke JPY
¥0.0421974
1 Shih Tzu(SHIH) ke ARS
ARS$0.400287846
1 Shih Tzu(SHIH) ke RUB
0.022405992
1 Shih Tzu(SHIH) ke INR
0.024455186
1 Shih Tzu(SHIH) ke IDR
Rp4.596664828
1 Shih Tzu(SHIH) ke PHP
0.016266684
1 Shih Tzu(SHIH) ke EGP
￡E.0.01304534
1 Shih Tzu(SHIH) ke BRL
R$0.00147553
1 Shih Tzu(SHIH) ke CAD
C$0.000388878
1 Shih Tzu(SHIH) ke BDT
0.033650358
1 Shih Tzu(SHIH) ke NGN
0.396832072
1 Shih Tzu(SHIH) ke COP
$1.056702878
1 Shih Tzu(SHIH) ke ZAR
R.0.004790646
1 Shih Tzu(SHIH) ke UAH
0.011600148
1 Shih Tzu(SHIH) ke TZS
T.Sh.0.6776406
1 Shih Tzu(SHIH) ke VES
Bs0.0626066
1 Shih Tzu(SHIH) ke CLP
$0.2600794
1 Shih Tzu(SHIH) ke PKR
Rs0.077952112
1 Shih Tzu(SHIH) ke KZT
0.145079074
1 Shih Tzu(SHIH) ke THB
฿0.008930404
1 Shih Tzu(SHIH) ke TWD
NT$0.008541526
1 Shih Tzu(SHIH) ke AED
د.إ0.001012186
1 Shih Tzu(SHIH) ke CHF
Fr0.00022064
1 Shih Tzu(SHIH) ke HKD
HK$0.002142966
1 Shih Tzu(SHIH) ke AMD
֏0.10546592
1 Shih Tzu(SHIH) ke MAD
.د.م0.00256494
1 Shih Tzu(SHIH) ke MXN
$0.005121606
1 Shih Tzu(SHIH) ke SAR
ريال0.00103425
1 Shih Tzu(SHIH) ke ETB
Br0.042442862
1 Shih Tzu(SHIH) ke KES
KSh0.035616812
1 Shih Tzu(SHIH) ke JOD
د.أ0.0001955422
1 Shih Tzu(SHIH) ke PLN
0.001014944
1 Shih Tzu(SHIH) ke RON
лв0.00121352
1 Shih Tzu(SHIH) ke SEK
kr0.002639406
1 Shih Tzu(SHIH) ke BGN
лв0.000466102
1 Shih Tzu(SHIH) ke HUF
Ft0.092332324
1 Shih Tzu(SHIH) ke CZK
0.005816622
1 Shih Tzu(SHIH) ke KWD
د.ك0.0000843948
1 Shih Tzu(SHIH) ke ILS
0.000901866
1 Shih Tzu(SHIH) ke BOB
Bs0.00190302
1 Shih Tzu(SHIH) ke AZN
0.00046886
1 Shih Tzu(SHIH) ke TJS
SM0.002542876
1 Shih Tzu(SHIH) ke GEL
0.000747418
1 Shih Tzu(SHIH) ke AOA
Kz0.252795522
1 Shih Tzu(SHIH) ke BHD
.د.ب0.0001039766
1 Shih Tzu(SHIH) ke BMD
$0.0002758
1 Shih Tzu(SHIH) ke DKK
kr0.001784426
1 Shih Tzu(SHIH) ke HNL
L0.007264572
1 Shih Tzu(SHIH) ke MUR
0.012678526
1 Shih Tzu(SHIH) ke NAD
$0.004790646
1 Shih Tzu(SHIH) ke NOK
kr0.00281316
1 Shih Tzu(SHIH) ke NZD
$0.000488166
1 Shih Tzu(SHIH) ke PAB
B/.0.0002758
1 Shih Tzu(SHIH) ke PGK
K0.00115836
1 Shih Tzu(SHIH) ke QAR
ر.ق0.001003912
1 Shih Tzu(SHIH) ke RSD
дин.0.028015764
1 Shih Tzu(SHIH) ke UZS
soʻm3.322890802
1 Shih Tzu(SHIH) ke ALL
L0.02312583
1 Shih Tzu(SHIH) ke ANG
ƒ0.000493682
1 Shih Tzu(SHIH) ke AWG
ƒ0.00049644
1 Shih Tzu(SHIH) ke BBD
$0.0005516
1 Shih Tzu(SHIH) ke BAM
KM0.000466102
1 Shih Tzu(SHIH) ke BIF
Fr0.8133342
1 Shih Tzu(SHIH) ke BND
$0.00035854
1 Shih Tzu(SHIH) ke BSD
$0.0002758
1 Shih Tzu(SHIH) ke JMD
$0.04422453
1 Shih Tzu(SHIH) ke KHR
1.107629348
1 Shih Tzu(SHIH) ke KMF
Fr0.115836
1 Shih Tzu(SHIH) ke LAK
5.995652054
1 Shih Tzu(SHIH) ke LKR
රු0.084083146
1 Shih Tzu(SHIH) ke MDL
L0.0046886
1 Shih Tzu(SHIH) ke MGA
Ar1.2423411
1 Shih Tzu(SHIH) ke MOP
P0.0022064
1 Shih Tzu(SHIH) ke MVR
0.00424732
1 Shih Tzu(SHIH) ke MWK
MK0.478819138
1 Shih Tzu(SHIH) ke MZN
MT0.01763741
1 Shih Tzu(SHIH) ke NPR
रु0.03908086
1 Shih Tzu(SHIH) ke PYG
1.9559736
1 Shih Tzu(SHIH) ke RWF
Fr0.4001858
1 Shih Tzu(SHIH) ke SBD
$0.002269834
1 Shih Tzu(SHIH) ke SCR
0.003979794
1 Shih Tzu(SHIH) ke SRD
$0.0106183
1 Shih Tzu(SHIH) ke SVC
$0.002410492
1 Shih Tzu(SHIH) ke SZL
L0.004787888
1 Shih Tzu(SHIH) ke TMT
m0.0009653
1 Shih Tzu(SHIH) ke TND
د.ت0.0008160922
1 Shih Tzu(SHIH) ke TTD
$0.001867166
1 Shih Tzu(SHIH) ke UGX
Sh0.9641968
1 Shih Tzu(SHIH) ke XAF
Fr0.1566544
1 Shih Tzu(SHIH) ke XCD
$0.00074466
1 Shih Tzu(SHIH) ke XOF
Fr0.1566544
1 Shih Tzu(SHIH) ke XPF
Fr0.0284074
1 Shih Tzu(SHIH) ke BWP
P0.00370951
1 Shih Tzu(SHIH) ke BZD
$0.000554358
1 Shih Tzu(SHIH) ke CVE
$0.026432672
1 Shih Tzu(SHIH) ke DJF
Fr0.0488166
1 Shih Tzu(SHIH) ke DOP
$0.017736698
1 Shih Tzu(SHIH) ke DZD
د.ج0.036016722
1 Shih Tzu(SHIH) ke FJD
$0.000628824
1 Shih Tzu(SHIH) ke GNF
Fr2.398081
1 Shih Tzu(SHIH) ke GTQ
Q0.002112628
1 Shih Tzu(SHIH) ke GYD
$0.057686328
1 Shih Tzu(SHIH) ke ISK
kr0.0347508

Sumber Daya Shih Tzu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Shih Tzu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shih Tzu

Berapa nilai Shih Tzu (SHIH) hari ini?
Harga live SHIH dalam USD adalah 0.0002758 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHIH ke USD saat ini?
Harga SHIH ke USD saat ini adalah $ 0.0002758. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shih Tzu?
Kapitalisasi pasar SHIH adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHIH?
Suplai beredar SHIH adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHIH?
SHIH mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHIH?
SHIH mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SHIH?
Volume perdagangan 24 jam live SHIH adalah $ 54.02K USD.
Akankah harga SHIH naik lebih tinggi tahun ini?
SHIH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHIH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:06:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

