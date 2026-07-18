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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Spell Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Spell Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Spell Token (SPELL) Hari Ini

Analisis Teknis Spell Token (SPELL) Hari Ini

Halaman Analisis Spell Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SPELL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Spell Token di bawah ini.

Perubahan Harga Spell Token (SPELL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00008114---3.10%-18.38%-53.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Spell Token

Indikator Teknikal Spell Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Spell Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 4
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000081
0.0000809
R2
0.0000809
0.0000809
R1
0.0000809
0.0000809
PP
0.0000808
0.0000808
S1
0.0000808
0.0000808
S2
0.0000807
0.0000808
S3
0.0000807
0.0000807

Sinyal Pasar Spell Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.57M
$9.62 M
$10.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Spell Token

Aliran Masuk BersihHarga SPELLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26-$0.01 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24$0.01 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Spell Token (SPELL) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SPELL/USDT
$0.00008114
$0.00008114$0.00008114
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SPELL = 0.00008114 USD

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