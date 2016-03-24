Analisis Teknis STEEM (STEEM) Hari Ini Halaman Analisis STEEM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STEEM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STEEM di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga STEEM (STEEM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03829 -- -3.26% -4.40% -33.38%

Indikator Teknikal STEEM

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STEEM di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03826 0.03825 R2 0.03825 0.03824 R1 0.03823 0.03824 PP 0.03822 0.03822 S1 0.0382 0.03821 S2 0.03819 0.03821 S3 0.03817 0.03819

Sinyal Pasar STEEM Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.38M $4.44 M $4.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.00 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal STEEM Aliran Masuk Bersih Harga STEEMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 -$0.02 M 0.04 2026-07-26 $0.00 M 0.04 2026-07-25 $0.02 M 0.04 2026-07-24 $0.01 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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