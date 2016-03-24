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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STEEM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STEEM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis STEEM (STEEM) Hari Ini

Analisis Teknis STEEM (STEEM) Hari Ini

Halaman Analisis STEEM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STEEM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STEEM di bawah ini.

Perubahan Harga STEEM (STEEM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03829---3.26%-4.40%-33.38%
Ketahui selengkapnya tentang Harga STEEM

Indikator Teknikal STEEM

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STEEM di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03826
0.03825
R2
0.03825
0.03824
R1
0.03823
0.03824
PP
0.03822
0.03822
S1
0.0382
0.03821
S2
0.03819
0.03821
S3
0.03817
0.03819

Sinyal Pasar STEEM

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.38M
$4.44 M
$4.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.00 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal STEEM

Aliran Masuk BersihHarga STEEMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27-$0.02 M0.04
2026-07-26$0.00 M0.04
2026-07-25$0.02 M0.04
2026-07-24$0.01 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STEEM/USDT
$0.03823
$0.03823$0.03823
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 STEEM = 0.03828 USD

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