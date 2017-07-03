Analisis Teknis STORJ (STORJ) Hari Ini Halaman Analisis STORJ menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STORJ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STORJ di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga STORJ (STORJ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06107 -- -18.84% -16.27% -37.91%

Indikator Teknikal STORJ

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STORJ di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 2 Beli 17 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06085 0.06084 R2 0.06084 0.06082 R1 0.06082 0.06082 PP 0.06081 0.06081 S1 0.06079 0.06079 S2 0.06078 0.06079 S3 0.06076 0.06078

Sinyal Pasar STORJ Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.18M $1.33 M $1.51 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.38 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.35 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.40 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal STORJ Aliran Masuk Bersih Harga STORJUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.06 2026-07-27 $0.18 M 0.06 2026-07-26 -$0.01 M 0.07 2026-07-25 $0.01 M 0.07 2026-07-24 -$0.02 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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