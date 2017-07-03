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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STORJ, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STORJ, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis STORJ (STORJ) Hari Ini

Analisis Teknis STORJ (STORJ) Hari Ini

Halaman Analisis STORJ menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STORJ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STORJ di bawah ini.

Perubahan Harga STORJ (STORJ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06107---18.84%-16.27%-37.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga STORJ

Indikator Teknikal STORJ

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STORJ di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06085
0.06084
R2
0.06084
0.06082
R1
0.06082
0.06082
PP
0.06081
0.06081
S1
0.06079
0.06079
S2
0.06078
0.06079
S3
0.06076
0.06078

Sinyal Pasar STORJ

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.18M
$1.33 M
$1.51 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.35 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.40 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal STORJ

Aliran Masuk BersihHarga STORJUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.04 M0.06
2026-07-27$0.18 M0.06
2026-07-26-$0.01 M0.07
2026-07-25$0.01 M0.07
2026-07-24-$0.02 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar STORJ (STORJ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume STORJ secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STORJ/USDT
$0.06107
$0.06107$0.06107
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0.06107 USD

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