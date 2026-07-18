Analisis Teknis STRK (STRK) Hari Ini Halaman Analisis STRK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STRK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STRK di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga STRK (STRK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03044 -- +4.96% +4.21% -22.31%

Indikator Teknikal STRK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STRK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 2 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03042 0.03041 R2 0.03041 0.03041 R1 0.03041 0.03041 PP 0.0304 0.0304 S1 0.0304 0.0304 S2 0.03039 0.0304 S3 0.03039 0.03039

Sinyal Pasar STRK Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.22M $8.04 M $9.26 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.55 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.52 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $1.15 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal STRK Aliran Masuk Bersih Harga STRKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.06 M 0.03 2026-07-27 -$0.17 M 0.03 2026-07-26 $0.27 M 0.03 2026-07-25 $0.28 M 0.03 2026-07-24 -$0.02 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar STRK (STRK) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume STRK secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam STRK / USDT $0.03045 $0.03045 $0.03045 0.00% 0.00% (USDT) Trade STRK / USDC $0.03042 $0.03042 $0.03042 0.00% 0.00% (USDT) Trade