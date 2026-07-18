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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STRK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STRK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis STRK (STRK) Hari Ini

Analisis Teknis STRK (STRK) Hari Ini

Halaman Analisis STRK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STRK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STRK di bawah ini.

Perubahan Harga STRK (STRK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03044--+4.96%+4.21%-22.31%
Ketahui selengkapnya tentang Harga STRK

Indikator Teknikal STRK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STRK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 2
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03042
0.03041
R2
0.03041
0.03041
R1
0.03041
0.03041
PP
0.0304
0.0304
S1
0.0304
0.0304
S2
0.03039
0.0304
S3
0.03039
0.03039

Sinyal Pasar STRK

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.22M
$8.04 M
$9.26 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.55 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.52 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.15 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal STRK

Aliran Masuk BersihHarga STRKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.06 M0.03
2026-07-27-$0.17 M0.03
2026-07-26$0.27 M0.03
2026-07-25$0.28 M0.03
2026-07-24-$0.02 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi STRK Selengkapnya

Perdagangkan Pasar STRK (STRK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume STRK secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STRK/USDT
$0.03045
$0.03045$0.03045
0.00%
0.00% (USDT)
STRK/USDC
$0.03042
$0.03042$0.03042
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator STRK ke USD

Jumlah

STRK
STRK
USD
USD

1 STRK = 0.03044 USD

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