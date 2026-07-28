Analisis Teknis TIA (TIA) Hari Ini Halaman Analisis TIA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TIA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga TIA (TIA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3253 -- -9.09% -12.89% -10.83%

Indikator Teknikal TIA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TIA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 3 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3253 0.325 R2 0.325 0.3249 R1 0.3249 0.3248 PP 0.3246 0.3246 S1 0.3245 0.3245 S2 0.3242 0.3244 S3 0.3241 0.3242

Sinyal Pasar TIA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.22M $10.11 M $10.34 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.42M Pembelian Aktif 3 Hari $2.99 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.40 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.43M Pembelian Aktif 7 Hari $10.77 M Penjualan Aktif 7 Hari $11.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal TIA Aliran Masuk Bersih Harga TIAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.19 M 0.32 2026-07-27 -$0.13 M 0.34 2026-07-26 -$0.05 M 0.35 2026-07-25 -$0.10 M 0.34 2026-07-24 -$0.27 M 0.34 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar TIA (TIA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TIA secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TIA / USDT $0.3252 $0.3252 $0.3252 0.00% 0.00% (USDT) Trade TIA / USDC $0.3253 $0.3253 $0.3253 0.00% 0.00% (USDT) Trade