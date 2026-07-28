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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TIA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TIA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis TIA (TIA) Hari Ini

Analisis Teknis TIA (TIA) Hari Ini

Halaman Analisis TIA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TIA di bawah ini.

Perubahan Harga TIA (TIA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3253---9.09%-12.89%-10.83%
Ketahui selengkapnya tentang Harga TIA

Indikator Teknikal TIA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TIA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 3
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3253
0.325
R2
0.325
0.3249
R1
0.3249
0.3248
PP
0.3246
0.3246
S1
0.3245
0.3245
S2
0.3242
0.3244
S3
0.3241
0.3242

Sinyal Pasar TIA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.22M
$10.11 M
$10.34 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.42M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.99 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$3.40 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.43M
Pembelian Aktif 7 Hari
$10.77 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$11.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal TIA

Aliran Masuk BersihHarga TIAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.19 M0.32
2026-07-27-$0.13 M0.34
2026-07-26-$0.05 M0.35
2026-07-25-$0.10 M0.34
2026-07-24-$0.27 M0.34

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi TIA Selengkapnya

Perdagangkan Pasar TIA (TIA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TIA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TIA/USDT
$0.3252
$0.3252$0.3252
0.00%
0.00% (USDT)
TIA/USDC
$0.3253
$0.3253$0.3253
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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TIA
USD
USD

1 TIA = 0.3253 USD

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