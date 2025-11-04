BursaDEX+
Harga live Tren Finance hari ini adalah 0.00005426 USD. Lacak informasi harga aktual TREN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TREN dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Tren Finance

Harga Tren Finance(TREN)

Harga Live 1 TREN ke USD:

$0.00005432
+1.64%1D
USD
Grafik Harga Live Tren Finance (TREN)
Informasi Harga Tren Finance (TREN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00005326
Low 24 Jam
$ 0.00005505
High 24 Jam

$ 0.00005326
$ 0.00005505
--
--
+1.00%

+1.64%

-0.77%

-0.77%

Harga aktual Tren Finance (TREN) adalah $ 0.00005426. Selama 24 jam terakhir, TREN diperdagangkan antara low $ 0.00005326 dan high $ 0.00005505, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTREN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TREN telah berubah sebesar +1.00% selama 1 jam terakhir, +1.64% selama 24 jam, dan -0.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tren Finance (TREN)

--
----

$ 55.23K
$ 55.23K$ 55.23K

$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Tren Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.23K. Suplai beredar TREN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.26K.

Riwayat Harga Tren Finance (TREN) USD

Pantau perubahan harga Tren Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000008765+1.64%
30 Days$ -0.00002079-27.71%
60 Hari$ -0.00009494-63.64%
90 Hari$ -0.00020214-78.84%
Perubahan Harga Tren Finance Hari Ini

Hari ini, TREN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000008765 (+1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tren Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00002079 (-27.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tren Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TREN terlihat mengalami perubahan $ -0.00009494 (-63.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tren Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00020214 (-78.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tren Finance (TREN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tren Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tren Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TREN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tren Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tren Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tren Finance (USD)

Berapa nilai Tren Finance (TREN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tren Finance (TREN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tren Finance.

Cek prediksi harga Tren Finance sekarang!

Tokenomi Tren Finance (TREN)

Memahami tokenomi Tren Finance (TREN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TREN sekarang!

Cara membeli Tren Finance (TREN)

Ingin mengetahui cara membeli Tren Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tren Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TREN ke Mata Uang Lokal

1 Tren Finance(TREN) ke VND
1.4278519
1 Tren Finance(TREN) ke AUD
A$0.0000830178
1 Tren Finance(TREN) ke GBP
0.0000412376
1 Tren Finance(TREN) ke EUR
0.0000466636
1 Tren Finance(TREN) ke USD
$0.00005426
1 Tren Finance(TREN) ke MYR
RM0.0002273494
1 Tren Finance(TREN) ke TRY
0.0022832608
1 Tren Finance(TREN) ke JPY
¥0.00830178
1 Tren Finance(TREN) ke ARS
ARS$0.0802657328
1 Tren Finance(TREN) ke RUB
0.004397773
1 Tren Finance(TREN) ke INR
0.0048123194
1 Tren Finance(TREN) ke IDR
Rp0.9043329716
1 Tren Finance(TREN) ke PHP
0.003179636
1 Tren Finance(TREN) ke EGP
￡E.0.0025654128
1 Tren Finance(TREN) ke BRL
R$0.0002913762
1 Tren Finance(TREN) ke CAD
C$0.000075964
1 Tren Finance(TREN) ke BDT
0.0066218904
1 Tren Finance(TREN) ke NGN
0.0781843192
1 Tren Finance(TREN) ke COP
$0.20949786
1 Tren Finance(TREN) ke ZAR
R.0.0009473796
1 Tren Finance(TREN) ke UAH
0.0022810904
1 Tren Finance(TREN) ke TZS
T.Sh.0.13331682
1 Tren Finance(TREN) ke VES
Bs0.01209998
1 Tren Finance(TREN) ke CLP
$0.05089588
1 Tren Finance(TREN) ke PKR
Rs0.0153317056
1 Tren Finance(TREN) ke KZT
0.0284978946
1 Tren Finance(TREN) ke THB
฿0.0017645352
1 Tren Finance(TREN) ke TWD
NT$0.0016755488
1 Tren Finance(TREN) ke AED
د.إ0.0001991342
1 Tren Finance(TREN) ke CHF
Fr0.000043408
1 Tren Finance(TREN) ke HKD
HK$0.0004216002
1 Tren Finance(TREN) ke AMD
֏0.020757163
1 Tren Finance(TREN) ke MAD
.د.م0.0005051606
1 Tren Finance(TREN) ke MXN
$0.0010114064
1 Tren Finance(TREN) ke SAR
ريال0.000203475
1 Tren Finance(TREN) ke ETB
Br0.0082811612
1 Tren Finance(TREN) ke KES
KSh0.0070098494
1 Tren Finance(TREN) ke JOD
د.أ0.00003847034
1 Tren Finance(TREN) ke PLN
0.000200762
1 Tren Finance(TREN) ke RON
лв0.0002398292
1 Tren Finance(TREN) ke SEK
kr0.0005170978
1 Tren Finance(TREN) ke BGN
лв0.0000916994
1 Tren Finance(TREN) ke HUF
Ft0.0183122074
1 Tren Finance(TREN) ke CZK
0.0011486842
1 Tren Finance(TREN) ke KWD
د.ك0.00001665782
1 Tren Finance(TREN) ke ILS
0.0001774302
1 Tren Finance(TREN) ke BOB
Bs0.0003760218
1 Tren Finance(TREN) ke AZN
0.000092242
1 Tren Finance(TREN) ke TJS
SM0.0005002772
1 Tren Finance(TREN) ke GEL
0.0001475872
1 Tren Finance(TREN) ke AOA
Kz0.049506824
1 Tren Finance(TREN) ke BHD
.د.ب0.00002045602
1 Tren Finance(TREN) ke BMD
$0.00005426
1 Tren Finance(TREN) ke DKK
kr0.0003516048
1 Tren Finance(TREN) ke HNL
L0.0014292084
1 Tren Finance(TREN) ke MUR
0.002490534
1 Tren Finance(TREN) ke NAD
$0.000938698
1 Tren Finance(TREN) ke NOK
kr0.000553452
1 Tren Finance(TREN) ke NZD
$0.0000954976
1 Tren Finance(TREN) ke PAB
B/.0.00005426
1 Tren Finance(TREN) ke PGK
K0.0002284346
1 Tren Finance(TREN) ke QAR
ر.ق0.0001975064
1 Tren Finance(TREN) ke RSD
дин.0.0055280088
1 Tren Finance(TREN) ke UZS
soʻm0.6537347894
1 Tren Finance(TREN) ke ALL
L0.00455784
1 Tren Finance(TREN) ke ANG
ƒ0.0000971254
1 Tren Finance(TREN) ke AWG
ƒ0.0000971254
1 Tren Finance(TREN) ke BBD
$0.00010852
1 Tren Finance(TREN) ke BAM
KM0.0000916994
1 Tren Finance(TREN) ke BIF
Fr0.15957866
1 Tren Finance(TREN) ke BND
$0.000070538
1 Tren Finance(TREN) ke BSD
$0.00005426
1 Tren Finance(TREN) ke JMD
$0.0087076448
1 Tren Finance(TREN) ke KHR
0.2179114156
1 Tren Finance(TREN) ke KMF
Fr0.02311476
1 Tren Finance(TREN) ke LAK
1.1795651938
1 Tren Finance(TREN) ke LKR
රු0.0165172866
1 Tren Finance(TREN) ke MDL
L0.0009180792
1 Tren Finance(TREN) ke MGA
Ar0.24441417
1 Tren Finance(TREN) ke MOP
P0.00043408
1 Tren Finance(TREN) ke MVR
0.000835604
1 Tren Finance(TREN) ke MWK
MK0.0942013286
1 Tren Finance(TREN) ke MZN
MT0.003469927
1 Tren Finance(TREN) ke NPR
रु0.0077005792
1 Tren Finance(TREN) ke PYG
0.38481192
1 Tren Finance(TREN) ke RWF
Fr0.07873126
1 Tren Finance(TREN) ke SBD
$0.0004465598
1 Tren Finance(TREN) ke SCR
0.000756927
1 Tren Finance(TREN) ke SRD
$0.002105288
1 Tren Finance(TREN) ke SVC
$0.0004742324
1 Tren Finance(TREN) ke SZL
L0.000938698
1 Tren Finance(TREN) ke TMT
m0.0001904526
1 Tren Finance(TREN) ke TND
د.ت0.00015767956
1 Tren Finance(TREN) ke TTD
$0.0003673402
1 Tren Finance(TREN) ke UGX
Sh0.18904184
1 Tren Finance(TREN) ke XAF
Fr0.0309282
1 Tren Finance(TREN) ke XCD
$0.000146502
1 Tren Finance(TREN) ke XOF
Fr0.0309282
1 Tren Finance(TREN) ke XPF
Fr0.00558878
1 Tren Finance(TREN) ke BWP
P0.0007281692
1 Tren Finance(TREN) ke BZD
$0.0001090626
1 Tren Finance(TREN) ke CVE
$0.0052024488
1 Tren Finance(TREN) ke DJF
Fr0.00960402
1 Tren Finance(TREN) ke DOP
$0.0034905458
1 Tren Finance(TREN) ke DZD
د.ج0.0070825578
1 Tren Finance(TREN) ke FJD
$0.0001237128
1 Tren Finance(TREN) ke GNF
Fr0.4717907
1 Tren Finance(TREN) ke GTQ
Q0.0004156316
1 Tren Finance(TREN) ke GYD
$0.0113490216
1 Tren Finance(TREN) ke ISK
kr0.00683676

Sumber Daya Tren Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tren Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tren Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tren Finance

Berapa nilai Tren Finance (TREN) hari ini?
Harga live TREN dalam USD adalah 0.00005426 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TREN ke USD saat ini?
Harga TREN ke USD saat ini adalah $ 0.00005426. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tren Finance?
Kapitalisasi pasar TREN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TREN?
Suplai beredar TREN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TREN?
TREN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TREN?
TREN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TREN?
Volume perdagangan 24 jam live TREN adalah $ 55.23K USD.
Akankah harga TREN naik lebih tinggi tahun ini?
TREN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TREN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Tren Finance (TREN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TREN ke USD

Jumlah

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00005426 USD

Perdagangkan TREN

TREN/USDT
$0.00005432
$0.00005432$0.00005432
+1.81%

