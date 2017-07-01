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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tron, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tron, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Tron (TRX) Hari Ini

Analisis Teknis Tron (TRX) Hari Ini

Halaman Analisis Tron menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tron di bawah ini.

Perubahan Harga Tron (TRX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3282--+0.39%+2.40%+1.51%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Tron

Indikator Teknikal Tron

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tron di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 3
Beli 17
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.32807
0.32807
R2
0.32807
0.32806
R1
0.32806
0.32806
PP
0.32806
0.32806
S1
0.32805
0.32805
S2
0.32805
0.32805
S3
0.32804
0.32805

Sinyal Pasar Tron

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-9.61M
$73.61 M
$83.22 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.62M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.71 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.32M
Pembelian Aktif 7 Hari
$9.29 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$9.61 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Tron

Aliran Masuk BersihHarga TRXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.83 M0.33
2026-07-27-$9.17 M0.33
2026-07-26$2.35 M0.33
2026-07-25-$0.96 M0.33
2026-07-24$8.95 M0.33

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Tron Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Tron (TRX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Tron secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TRX/USDT
$0.3283
$0.3283$0.3283
0.00%
0.00% (USDT)
TRX/USDC
$0.3279
$0.3279$0.3279
0.00%
0.00% (USDT)
TRX/BTC
$0.000005055
$0.000005055$0.000005055
0.00%
0.00% (USDT)
TRX/EUR
$0.2885
$0.2885$0.2885
0.00%
0.00% (USDT)
TRX/USD1
$0.3285
$0.3285$0.3285
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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TRX
USD
USD

1 TRX = 0.3282 USD

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