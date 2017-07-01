Analisis Teknis Tron (TRX) Hari Ini Halaman Analisis Tron menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tron di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Tron (TRX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3282 -- +0.39% +2.40% +1.51%

Indikator Teknikal Tron

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tron di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 3 Beli 17 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.32807 0.32807 R2 0.32807 0.32806 R1 0.32806 0.32806 PP 0.32806 0.32806 S1 0.32805 0.32805 S2 0.32805 0.32805 S3 0.32804 0.32805

Sinyal Pasar Tron Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -9.61M $73.61 M $83.22 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.62M Pembelian Aktif 3 Hari $2.71 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.32M Pembelian Aktif 7 Hari $9.29 M Penjualan Aktif 7 Hari $9.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Tron Aliran Masuk Bersih Harga TRXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.83 M 0.33 2026-07-27 -$9.17 M 0.33 2026-07-26 $2.35 M 0.33 2026-07-25 -$0.96 M 0.33 2026-07-24 $8.95 M 0.33 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.