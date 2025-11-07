BursaDEX+
Harga live TUX Project hari ini adalah 0.0009082 USD. Lacak informasi harga aktual TUXC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TUXC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TUX Project(TUXC)

Harga Live 1 TUXC ke USD:

$0.0009086
-0.04%1D
USD
Grafik Harga Live TUX Project (TUXC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:52:03 (UTC+8)

Informasi Harga TUX Project (TUXC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000878
Low 24 Jam
$ 0.0009716
High 24 Jam

$ 0.000878
$ 0.0009716
--
--
-0.08%

-0.04%

+16.63%

+16.63%

Harga aktual TUX Project (TUXC) adalah $ 0.0009082. Selama 24 jam terakhir, TUXC diperdagangkan antara low $ 0.000878 dan high $ 0.0009716, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTUXC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TUXC telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, -0.04% selama 24 jam, dan +16.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TUX Project (TUXC)

--
$ 26.14K
$ 7.36M
--
8,100,000,000
ARB

Kapitalisasi Pasar TUX Project saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.14K. Suplai beredar TUXC adalah --, dan total suplainya sebesar 8100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.36M.

Riwayat Harga TUX Project (TUXC) USD

Pantau perubahan harga TUX Project untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000364-0.04%
30 Days$ +0.0005439+149.30%
60 Hari$ +0.0004578+101.64%
90 Hari$ +0.0005387+145.79%
Perubahan Harga TUX Project Hari Ini

Hari ini, TUXC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000364 (-0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TUX Project 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0005439 (+149.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TUX Project 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TUXC terlihat mengalami perubahan $ +0.0004578 (+101.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TUX Project 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0005387 (+145.79%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TUX Project (TUXC)?

Lihat halaman Riwayat Harga TUX Project sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TUX Project Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TUXC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TUX Project di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TUX Project dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TUX Project (USD)

Berapa nilai TUX Project (TUXC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TUX Project (TUXC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TUX Project.

Cek prediksi harga TUX Project sekarang!

Tokenomi TUX Project (TUXC)

Memahami tokenomi TUX Project (TUXC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TUXC sekarang!

Cara membeli TUX Project (TUXC)

Ingin mengetahui cara membeli TUX Project? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TUX Project di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TUXC ke Mata Uang Lokal

1 TUX Project(TUXC) ke VND
23.899283
1 TUX Project(TUXC) ke AUD
A$0.001398628
1 TUX Project(TUXC) ke GBP
0.000690232
1 TUX Project(TUXC) ke EUR
0.000781052
1 TUX Project(TUXC) ke USD
$0.0009082
1 TUX Project(TUXC) ke MYR
RM0.003796276
1 TUX Project(TUXC) ke TRY
0.038271548
1 TUX Project(TUXC) ke JPY
¥0.1389546
1 TUX Project(TUXC) ke ARS
ARS$1.318134234
1 TUX Project(TUXC) ke RUB
0.07379125
1 TUX Project(TUXC) ke INR
0.080530094
1 TUX Project(TUXC) ke IDR
Rp15.136660612
1 TUX Project(TUXC) ke PHP
0.053601964
1 TUX Project(TUXC) ke EGP
￡E.0.042948778
1 TUX Project(TUXC) ke BRL
R$0.00485887
1 TUX Project(TUXC) ke CAD
C$0.001280562
1 TUX Project(TUXC) ke BDT
0.110809482
1 TUX Project(TUXC) ke NGN
1.306754488
1 TUX Project(TUXC) ke COP
$3.479686562
1 TUX Project(TUXC) ke ZAR
R.0.015784516
1 TUX Project(TUXC) ke UAH
0.038198892
1 TUX Project(TUXC) ke TZS
T.Sh.2.2314474
1 TUX Project(TUXC) ke VES
Bs0.2061614
1 TUX Project(TUXC) ke CLP
$0.8564326
1 TUX Project(TUXC) ke PKR
Rs0.256693648
1 TUX Project(TUXC) ke KZT
0.477740446
1 TUX Project(TUXC) ke THB
฿0.02942568
1 TUX Project(TUXC) ke TWD
NT$0.028145118
1 TUX Project(TUXC) ke AED
د.إ0.003333094
1 TUX Project(TUXC) ke CHF
Fr0.00072656
1 TUX Project(TUXC) ke HKD
HK$0.007056714
1 TUX Project(TUXC) ke AMD
֏0.34729568
1 TUX Project(TUXC) ke MAD
.د.م0.00844626
1 TUX Project(TUXC) ke MXN
$0.016874356
1 TUX Project(TUXC) ke SAR
ريال0.00340575
1 TUX Project(TUXC) ke ETB
Br0.139762898
1 TUX Project(TUXC) ke KES
KSh0.117303112
1 TUX Project(TUXC) ke JOD
د.أ0.0006439138
1 TUX Project(TUXC) ke PLN
0.003342176
1 TUX Project(TUXC) ke RON
лв0.00399608
1 TUX Project(TUXC) ke SEK
kr0.008691474
1 TUX Project(TUXC) ke BGN
лв0.001534858
1 TUX Project(TUXC) ke HUF
Ft0.303538604
1 TUX Project(TUXC) ke CZK
0.019135774
1 TUX Project(TUXC) ke KWD
د.ك0.0002779092
1 TUX Project(TUXC) ke ILS
0.002969814
1 TUX Project(TUXC) ke BOB
Bs0.00626658
1 TUX Project(TUXC) ke AZN
0.00154394
1 TUX Project(TUXC) ke TJS
SM0.008373604
1 TUX Project(TUXC) ke GEL
0.002461222
1 TUX Project(TUXC) ke AOA
Kz0.832447038
1 TUX Project(TUXC) ke BHD
.د.ب0.0003414832
1 TUX Project(TUXC) ke BMD
$0.0009082
1 TUX Project(TUXC) ke DKK
kr0.005866972
1 TUX Project(TUXC) ke HNL
L0.023921988
1 TUX Project(TUXC) ke MUR
0.0417772
1 TUX Project(TUXC) ke NAD
$0.015775434
1 TUX Project(TUXC) ke NOK
kr0.00926364
1 TUX Project(TUXC) ke NZD
$0.001607514
1 TUX Project(TUXC) ke PAB
B/.0.0009082
1 TUX Project(TUXC) ke PGK
K0.00381444
1 TUX Project(TUXC) ke QAR
ر.ق0.003305848
1 TUX Project(TUXC) ke RSD
дин.0.0921823
1 TUX Project(TUXC) ke UZS
soʻm10.942166158
1 TUX Project(TUXC) ke ALL
L0.07615257
1 TUX Project(TUXC) ke ANG
ƒ0.001625678
1 TUX Project(TUXC) ke AWG
ƒ0.00163476
1 TUX Project(TUXC) ke BBD
$0.0018164
1 TUX Project(TUXC) ke BAM
KM0.001534858
1 TUX Project(TUXC) ke BIF
Fr2.6782818
1 TUX Project(TUXC) ke BND
$0.00118066
1 TUX Project(TUXC) ke BSD
$0.0009082
1 TUX Project(TUXC) ke JMD
$0.14562987
1 TUX Project(TUXC) ke KHR
3.647385692
1 TUX Project(TUXC) ke KMF
Fr0.381444
1 TUX Project(TUXC) ke LAK
19.743477866
1 TUX Project(TUXC) ke LKR
රු0.276882934
1 TUX Project(TUXC) ke MDL
L0.015539302
1 TUX Project(TUXC) ke MGA
Ar4.0909869
1 TUX Project(TUXC) ke MOP
P0.0072656
1 TUX Project(TUXC) ke MVR
0.01398628
1 TUX Project(TUXC) ke MWK
MK1.576735102
1 TUX Project(TUXC) ke MZN
MT0.05807939
1 TUX Project(TUXC) ke NPR
रु0.12869194
1 TUX Project(TUXC) ke PYG
6.4409544
1 TUX Project(TUXC) ke RWF
Fr1.3177982
1 TUX Project(TUXC) ke SBD
$0.007474486
1 TUX Project(TUXC) ke SCR
0.01366841
1 TUX Project(TUXC) ke SRD
$0.0349657
1 TUX Project(TUXC) ke SVC
$0.007937668
1 TUX Project(TUXC) ke SZL
L0.015766352
1 TUX Project(TUXC) ke TMT
m0.0031787
1 TUX Project(TUXC) ke TND
د.ت0.0026873638
1 TUX Project(TUXC) ke TTD
$0.006148514
1 TUX Project(TUXC) ke UGX
Sh3.1750672
1 TUX Project(TUXC) ke XAF
Fr0.5158576
1 TUX Project(TUXC) ke XCD
$0.00245214
1 TUX Project(TUXC) ke XOF
Fr0.5158576
1 TUX Project(TUXC) ke XPF
Fr0.0935446
1 TUX Project(TUXC) ke BWP
P0.01221529
1 TUX Project(TUXC) ke BZD
$0.001825482
1 TUX Project(TUXC) ke CVE
$0.087041888
1 TUX Project(TUXC) ke DJF
Fr0.1607514
1 TUX Project(TUXC) ke DOP
$0.058406342
1 TUX Project(TUXC) ke DZD
د.ج0.118574592
1 TUX Project(TUXC) ke FJD
$0.002070696
1 TUX Project(TUXC) ke GNF
Fr7.896799
1 TUX Project(TUXC) ke GTQ
Q0.006956812
1 TUX Project(TUXC) ke GYD
$0.189959112
1 TUX Project(TUXC) ke ISK
kr0.1144332

Sumber Daya TUX Project

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TUX Project, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TUX Project
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TUX Project

Berapa nilai TUX Project (TUXC) hari ini?
Harga live TUXC dalam USD adalah 0.0009082 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TUXC ke USD saat ini?
Harga TUXC ke USD saat ini adalah $ 0.0009082. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TUX Project?
Kapitalisasi pasar TUXC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TUXC?
Suplai beredar TUXC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TUXC?
TUXC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TUXC?
TUXC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TUXC?
Volume perdagangan 24 jam live TUXC adalah $ 26.14K USD.
Akankah harga TUXC naik lebih tinggi tahun ini?
TUXC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TUXC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:52:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TUX Project (TUXC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

