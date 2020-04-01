Analisis Teknis Trust Wallet (TWT) Hari Ini Halaman Analisis Trust Wallet menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TWT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Trust Wallet di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Trust Wallet (TWT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3569 -- +5.81% +1.10% -17.12%

Indikator Teknikal Trust Wallet

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Trust Wallet di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 15 Netral 1 Beli 10 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.356 0.356 R2 0.356 0.3559 R1 0.3559 0.3559 PP 0.3559 0.3559 S1 0.3558 0.3558 S2 0.3558 0.3558 S3 0.3557 0.3558

Sinyal Pasar Trust Wallet Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.30M $4.01 M $3.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.17 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $0.44 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Trust Wallet Aliran Masuk Bersih Harga TWTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.36 2026-07-27 -$0.04 M 0.35 2026-07-26 $0.09 M 0.36 2026-07-25 $0.04 M 0.34 2026-07-24 -$0.03 M 0.33 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Trust Wallet (TWT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Trust Wallet secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TWT / USDT $0.3568 $0.3568 $0.3568 0.00% 0.00% (USDT) Trade TWT / USDC $0.3567 $0.3567 $0.3567 0.00% 0.00% (USDT) Trade