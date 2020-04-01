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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Trust Wallet, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Trust Wallet, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Trust Wallet (TWT) Hari Ini

Analisis Teknis Trust Wallet (TWT) Hari Ini

Halaman Analisis Trust Wallet menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TWT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Trust Wallet di bawah ini.

Perubahan Harga Trust Wallet (TWT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3569--+5.81%+1.10%-17.12%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Trust Wallet

Indikator Teknikal Trust Wallet

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Trust Wallet di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 15
Netral 1
Beli 10
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.356
0.356
R2
0.356
0.3559
R1
0.3559
0.3559
PP
0.3559
0.3559
S1
0.3558
0.3558
S2
0.3558
0.3558
S3
0.3557
0.3558

Sinyal Pasar Trust Wallet

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.30M
$4.01 M
$3.71 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.17 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.44 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.49 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Trust Wallet

Aliran Masuk BersihHarga TWTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.36
2026-07-27-$0.04 M0.35
2026-07-26$0.09 M0.36
2026-07-25$0.04 M0.34
2026-07-24-$0.03 M0.33

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Trust Wallet Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Trust Wallet (TWT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Trust Wallet secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TWT/USDT
$0.3568
$0.3568$0.3568
0.00%
0.00% (USDT)
TWT/USDC
$0.3567
$0.3567$0.3567
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TWT = 0.3569 USD

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