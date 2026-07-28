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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang UNISWAP, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang UNISWAP, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis UNISWAP (UNI) Hari Ini

Analisis Teknis UNISWAP (UNI) Hari Ini

Halaman Analisis UNISWAP menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UNI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis UNISWAP di bawah ini.

Perubahan Harga UNISWAP (UNI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$3.741--+3.74%+27.24%+15.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga UNISWAP

Indikator Teknikal UNISWAP

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari UNISWAP di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 19
Netral 1
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 1Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
3.752
3.751
R2
3.751
3.7498
R1
3.7489
3.7491
PP
3.7479
3.7479
S1
3.7459
3.7468
S2
3.7449
3.7461
S3
3.7429
3.7449

Sinyal Pasar UNISWAP

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.81M
$11.16 M
$11.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.11M
Pembelian Aktif 3 Hari
$23.34 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$23.44 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$49.62 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$49.54 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal UNISWAP

Aliran Masuk BersihHarga UNIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.33 M3.78
2026-07-27-$0.19 M3.83
2026-07-26$1.04 M3.95
2026-07-25-$0.66 M3.66
2026-07-24-$0.13 M3.83

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi UNISWAP Selengkapnya

Perdagangkan Pasar UNISWAP (UNI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume UNISWAP secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
UNI/USDT
$3.741
$3.741$3.741
0.00%
0.00% (USDT)
UNI/USDC
$3.737
$3.737$3.737
0.00%
0.00% (USDT)
UNI/ETH
$0.001954
$0.001954$0.001954
0.00%
0.00% (USDT)
UNI/USD1
$3.741
$3.741$3.741
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 UNI = 3.741 USD

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