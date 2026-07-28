Analisis Teknis UNISWAP (UNI) Hari Ini Halaman Analisis UNISWAP menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UNI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis UNISWAP di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga UNISWAP (UNI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $3.741 -- +3.74% +27.24% +15.35%

Indikator Teknikal UNISWAP

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari UNISWAP di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 19 Netral 1 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 1 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 3.752 3.751 R2 3.751 3.7498 R1 3.7489 3.7491 PP 3.7479 3.7479 S1 3.7459 3.7468 S2 3.7449 3.7461 S3 3.7429 3.7449

Sinyal Pasar UNISWAP Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.81M $11.16 M $11.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.11M Pembelian Aktif 3 Hari $23.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $23.44 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $49.62 M Penjualan Aktif 7 Hari $49.54 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal UNISWAP Aliran Masuk Bersih Harga UNIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.33 M 3.78 2026-07-27 -$0.19 M 3.83 2026-07-26 $1.04 M 3.95 2026-07-25 -$0.66 M 3.66 2026-07-24 -$0.13 M 3.83 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar UNISWAP (UNI) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume UNISWAP secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam UNI / USDT $3.741 $3.741 $3.741 0.00% 0.00% (USDT) Trade UNI / USDC $3.737 $3.737 $3.737 0.00% 0.00% (USDT) Trade UNI / ETH $0.001954 $0.001954 $0.001954 0.00% 0.00% (USDT) Trade UNI / USD1 $3.741 $3.741 $3.741 0.00% 0.00% (USDT) Trade