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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Velodrome Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Velodrome Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Velodrome Finance (VELODROME) Hari Ini

Analisis Teknis Velodrome Finance (VELODROME) Hari Ini

Halaman Analisis Velodrome Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VELODROME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Velodrome Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Velodrome Finance (VELODROME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01843--+0.76%+1.54%+0.10%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Velodrome Finance

Indikator Teknikal Velodrome Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Velodrome Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 1
Beli 16
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01844
0.01843
R2
0.01843
0.01843
R1
0.01843
0.01843
PP
0.01842
0.01842
S1
0.01842
0.01842
S2
0.01841
0.01842
S3
0.01841
0.01841

Sinyal Pasar Velodrome Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$5.99 M
$6.44 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Velodrome Finance

Aliran Masuk BersihHarga VELODROMEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.03 M0.02
2026-07-26-$0.01 M0.02
2026-07-25-$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.03 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Velodrome Finance (VELODROME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Velodrome Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VELODROME/USDT
$0.01843
$0.01843$0.01843
0.00%
0.00% (USDT)
VELODROME/USDC
$0.01842
$0.01842$0.01842
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator VELODROME ke USD

Jumlah

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.01842 USD

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