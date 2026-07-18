Analisis Teknis Velodrome Finance (VELODROME) Hari Ini Halaman Analisis Velodrome Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VELODROME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Velodrome Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Velodrome Finance (VELODROME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01843 -- +0.76% +1.54% +0.10%

Indikator Teknikal Velodrome Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Velodrome Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 1 Beli 16 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01844 0.01843 R2 0.01843 0.01843 R1 0.01843 0.01843 PP 0.01842 0.01842 S1 0.01842 0.01842 S2 0.01841 0.01842 S3 0.01841 0.01841

Sinyal Pasar Velodrome Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.45M $5.99 M $6.44 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Velodrome Finance Aliran Masuk Bersih Harga VELODROMEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.02 2026-07-27 -$0.03 M 0.02 2026-07-26 -$0.01 M 0.02 2026-07-25 -$0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.03 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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